Peter Fox live in Berlin: Erst großer Fan-Ärger, dann frenetischer Jubel

Peter Fox begeistert sein Publikum bei seinem ersten Auftritt in der Berliner Waldbühne

Doch einige Fans werden noch vor dem Start der Show zunächst enttäuscht

Heute Abend findet das zweite Konzert des Seeed-Sängers in Berlin statt

Berlin. Kaum erklingt das Intro zu „Weisse Fahnen“, drehen weiße T-Shirts, Tücher und Fahnen über den Köpfen der Zuschauer rasend schnell ihre Kreise. Die Fans von Peter Fox sind hervorragend präpariert. Vor allem direkt vor der Bühne. Man hat das Gefühl, sie alle wollen den besten Abend des Jahres erleben. Mit dem Soundtrack ihres Lebens. Einmal zu „Schüttel deinen Speck“ live tanzen und den bebenden Groove von „Stadtaffe“ tief in den Eingeweiden spüren.

Lesen Sie auch: Peter Fox in der Waldbühne: Setlist, Vorband – alle Infos

Gute Woche-Newsletter Alles Gute aus Berlin in einem Newsletter - jede Woche gute Nachrichten E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

In der bis auf den letzten Platz ausverkauften Waldbühne hat kaum einer geglaubt, noch einmal ein Konzert mit Peter Fox genießen zu können. Wohl auch deshalb waren die Tickets für das Zusatzkonzert am Mittwoch ebenfalls rasch vergriffen. Fast so, als wolle ganz Berlin den Sänger aus Steglitz-Zehlendorf in Aktion sehen, bevor es wieder zu spät ist. Denn ein Solo-Album veröffentlichen und allein auf der Bühne stehen, davon hatte sich Pierre Baigorry alias Peter Fox eigentlich verabschiedet. Vor kurzem erklärte er zudem in einem „Spiegel“-Interview, er fühle sich zu alt, um Popstar zu sein. Nun beweist der 51-Jährige das komplette Gegenteil.

Peter Fox live in der Berliner Waldbühne – die wichtigsten Infos

Termine Dienstag, 22. August

Mittwoch, 23. August Einlass 17 Uhr Beginn 19 Uhr Ende 22 Uhr Support/Vorband Paula Hartmann

M.I.K Family Entertainment Collective Verboten Tasche/Rucksack über DIN A4 Erlaubt Alkoholfreies Getränk bis 0,5 Liter

(Tetra Pak/PET)

Sitzkissen/Decke Tickets ausverkauft

Tickets bei kleinanzeigen.de

ab etwa 65 Euro erhältlich

Peter Fox in der Waldbühne: 30 Fans dürfen auf einer Galerie am Bühnenhintergrund tanzen

Foto: Felix Broede

Tatsächlich hat er nicht nur die Attitüde, sondern auch noch die Moves wie eh und je drauf. Er hat allerdings auch zwei Tänzerinnen mit dabei. Außerdem dürfen rund 30 Fans auf einer Galerie am Bühnenhintergrund tanzen. Peter Fox bietet eine Wohlfühlparty für mindestens drei Generationen. Ruft zwischendurch „Berlin!“, woraufhin der gellende Geräuschpegel in der Open-Air-Arena knapp davor ist, Trommelfelle zu killen. Die Berliner lieben ihren Lokalmatador eben und tun dies auch kund. Besonders begeistert, als die ersten Takte von „Schwarz zu Blau“ erklingen. Die ultimative Berlin-Hymne wird frenetisch gefeiert.

Pumpende Bässe lassen auch den Boden bei „Zukunft Pink“ vibrieren. Der Überflieger-Hit vom aktuellen Album „Love Songs“, das 15 Jahre nach dem Meisterwerk „Stadtaffe“ letzten Mai erschien. Amapiano-Vibes schallen im Mix mit Dancehall und HipHop durch die laue Sommernacht. Und über allem prangt der Schriftzug „Future Is Now“.

Viele Fans finden keinen Sitzplatz in der Waldbühne

Peter Fox während eines Auftritts beim Taubertal Festival.

Foto: picture alliance / HMB Media/ Markus Koeller | Markus Koeller

Einen Wermutstropfen gibt es allerdings: Wer nach 19.30 Uhr in die Waldbühne kommt, muss sich auf den schon überfüllten oberen Rängen einen Platz suchen, was vielen nicht gelingt. Die unteren Ränge sind da schon längst abgesperrt. Viele finden aber überhaupt keinen Sitzplatz und müssen oben stehen bleiben, wo der Sound eher suboptimal ist. Dort hört man vornehmlich Bässe und hat zuweilen Schwierigkeiten zu verstehen, was Peter Fox gerade singt.

Nach anfänglichem Ärger versöhnen sich die meisten aber rasch mit der Situation. Die Musik animiert nämlich zum gechillten Feiern. Zu guter Letzt bei „Haus am See“ sind sich denn auch alle sicher: Dieser Abend war phänomenal.

Peter Fox: Setlist – Diese Songs spielt der Seeed-Sänger auf seiner aktuellen Tour

Foto: Maurizio Gambarini / FUNKE Foto Services

Welche Songs Peter Fox bei seinem Open-Air-Konzert in der Waldbühne spielen wird, ist naturgemäß unklar. Eine gute Orientierung bieten allerdings die Setlists seiner jüngsten Konzerte. Diese Songs spielte Peter Fox bei seinem Auftritt in Eschwege am 13. August.

Alles neu (nur erste Strophe + Chorus)

Ein Auge blau

Weisse Fahnen

Vergessen wie

Kopf verloren

Lok auf 2 Beinen

Schwarz zu blau

Augenbling (Seeed-Cover)

Kein Regen in Dubai

Hale-Bopp (Seeed-Cover)

Ticket (Seeed-Cover)

Gegengift

Lass sie gehn (Seeed-Cover)

Stadtaffe (veränderter Beat)

Tuff Cookie

Schüttel deinen Speck

Zukunft Pink

Zugabe: