Die Veranstaltung am Brandenburger Tor in Berlin-Mitte wird laut Medienbericht von einem bekannten Konzertveranstalter übernommen.

Jahreswechsel in Berlin Silvesterparty am Brandenburger Tor soll Eintritt kosten

Berlin. Die Silvesterparty am Brandenburger Tor in Berlin ist für viele ein Highlight zum Jahreswechsel. Bislang war der Eintritt immer kostenlos. Doch das soll sich nun ändern. Wie die BZ am Montag berichtete, soll ein Ticket zehn Euro kosten. Konzertveranstalter Peter Schwenkow sagte der Zeitung, dass das Sicherheitskonzept mit Security und Zaun mehr als 250.000 Euro koste. Ein Teil solle durch den Eintritt finanziert werden. In etwa drei Wochen startet der Ticket-Vorverkauf. Die Karten werden personalisiert. Die Namen der Begleitungen können noch später zugefügt bzw. geändert werden.

Laut BZ stand die Silvesterparty am Brandenburger Tor auf der Kippe, weil der bisherige Veranstalter pleite gegangen ist. Schwenkow hätten drei Gründe überzeugt einzuspringen. „Erstens: Das Brandenburger Tor darf nicht dunkel bleiben. Zweitens: Das unheimlich große Besucheraufkommen – Touristen und Berliner. Drittens: Viereinhalb Stunden live im ZDF mit Kiwi und Kerner – ohne Party keine Fernsehsendung“, erklärte er. Laut Schwenkow sollen namhafte Künstler auftreten. Diese müssten aber erst noch durch das ZDF bestätigt werden. BM

