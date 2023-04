Berlin: Fernsehturm am Alexanderplatz - Dieser Umbau soll ihn cooler machen

Noch in diesem Jahr wird der berühmte Fernsehturm am Alex umgebaut. Er soll moderner und attraktiver werden - nicht nur für Touristen.

Berlin aus der Vogelperspektive genießen: Der Berliner Fernsehturm macht es möglich. 368 Meter hoch ist der "Telespargel" am Alexanderplatz, er bietet eine Aussichtsplattform in 203 Metern Höhe und ein Drehrestaurant auf 207 Metern. Der Besuch könnte ein Hochgenuss sein. Doch es ist nicht nur das Image, das angestaubt ist - das, was der Fernsehturm bietet, ist es auch. Das soll sich jetzt ändern. Noch in diesem Jahr soll der Turm laut einem Bericht umfassend umgebaut werden.

Mehr zum Thema: 50 Jahre Berliner Fernsehturm - Alles über das Wahrzeichen in der XXL-Grafik

Blick vom Fernsehturm mit Stadtschloss.

Foto: Reto Klar / Funke Foto Services

Coole neue Bar, neues Restaurant, Virtual Reality: Das sind die Pläne des Fernsehturm-Betreibers "Magnicity", der auch in Chicago, Paris und Rotterdam Aussichtsplattformen betreibt. Wie der "Tagesspiegel" berichtet, sollen die ersten Bauarbeiten an der Bar und an der Aussichtsplattform im dritten Quartal dieses Jahres beginnen und Ende 2023 schon abgeschlossen sein. Das Restaurant soll 2024 runderneuert werden. Damit soll der Fernsehturm nicht nur für Touristen, sondern auch für Berlinerinnen und Berliner wieder attraktiv werden.

XXL-Grafik: 50 Jahre Berliner Fernsehturm

Lesen Sie auch:

Fernsehturm in Berlin: Er war mal das zweithöchste Gebäude der Welt

Der Berliner Fernsehturm ist das höchste Gebäude Deutschlands und der vierthöchste Fernsehturm in Europa. Bei seiner Fertigstellung in den Sechzigerjahren war er sogar das zweithöchste Gebäude der Welt. Das Design und die Inneneinrichtung im Turm und im Drehrestaurant stammen aus den 1960er Jahren. Bei allen Modernisierungsmaßnahmen ist auch der Denkmalschutz zu berücksichtigen.

Gäste im Telecafe im Fernsehturm in Berlin-Mitte.

Foto: picture alliance / imageBROKER | Schoening

Einen Hauch des neuen Windes, der bald durch den Berliner Fernsehturm ziehen soll, kann man jetzt schon spüren: Als neue Attraktion begleitet seit Neuestem Klaus-Dieter Klebsch, Synchronsprecher unter anderem von Marlon Brando und Alec Baldwin, Besucher bei ihrer Aufzug-Fahrt auf die Aussichtsplattform.

Auch interessant:

( bea )