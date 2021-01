Berlin-Mitte „Querdenker“ tanzen und singen ohne Abstand am Alex

Berlin. Mehr als ein Dutzend Menschen haben am Samstag auf dem Alexanderplatz in Berlin unter Missachtung der Corona-Abstandsregeln und teils ohne Maske zusammen gesungen und getanzt. Wie in einem auf Twitter verbreiteten Video zu sehen ist, bildeten die Männer und Frauen eine Polonaise und bewegten sich zu einem Lied mit der Textzeile „Ein bisschen SARS muss sein“ nach der Melodie von „Ein bisschen Spaß muss sein“.

"Ein bisschen SARS muss sein" - Coronaleugner und selbsternannte Querdenker tanzen momentan ohne Abstände und teilweise ohne MNS über den Berliner #Alexanderplatz. #b0201 pic.twitter.com/lxJWuxovyZ — Kim Winkler (@KimWinkler1312) January 2, 2021

Ein Polizeisprecher bestätigte, dass Teilnehmer der Kundgebung „Querdenken 30“ auf dem Alex durch Singen ohne Mund-Nasen-Schutz auffällig wurden. Sie wurden am Sonnabendnachmittag überprüft. Beamte erfassten Personalien, prüften Atteste und fertigten ggf. Anzeigen, twitterte die Polizei. Auch die in dem Video hörbare Textzeile sei von Polizisten mindestens einmal gehört worden.

Am #Alexanderplatz findet eine angemeldete Kundgebung statt. Weil Abstände & Maskenpflicht trotz Ansagen der Einsatzkräfte unserer 23. EHu nicht eingehalten wurden, erfassen unsere Kolleg. derzeit die Personalien, prüfen Atteste und fertigen ggf. Anzeigen.

^tsm — Polizei Berlin (@polizeiberlin) January 2, 2021

Entsetzen über Corona-Demonstration in Berliner Supermarkt

Mitte Dezember gab es eine ähnliche Demonstration in einem Supermarkt in Prenzlauer Berg. Eine Gruppe von mutmaßlichen Corona-Leugnern besuchte den Supermarkt, ohne die obligatorischen Mund-Nase-Bedeckungen zu tragen.

„Ein bisschen SARS muss sein“ - die verschwörungsideologische Freedomparade ist gestern wieder unterwegs gewesen und hat unter anderem dem LPG-Supermarkt in PBerg einen maskenlosen Besuch abgestattet. „Aktionen“ wie diese, werden von der Gruppe seit Monaten durchgeführt. pic.twitter.com/U4k5NntDQr — julius geiler (@glr_berlin) December 17, 2020

