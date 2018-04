In der Nähe des Hauptbahnhofs wird am Freitag ein Blindgänger entschärft (Archivbild)

Entschärfung am Bahnhof Sperrungen wegen Fliegerbombe in Mitte: Verkehrschaos droht

Am kommenden Freitag droht Mitte ein Verkehrschaos: Wegen einer Bombenentschärfung werden zahlreiche Straßen sowie der Hauptbahnhof gesperrt. Ursache ist eine auf der Baustelle Heidestraße in Moabit gefundene Fliegerbombe, die am 20. April entschärft wird. Ab neun Uhr wird ein Sperrkreis von 800 Metern Radius eingerichtet. Es gibt weiträumige Sperrungen an der Fenn-, Seller-, Heide-, Scharnhorst- und Invalidenstraße, an der Lehrter Straße, Kruppstraße, Seydlitzstraße und am Europaplatz.

Gesperrt werden auch der Hauptbahnhof mit Umgebung sowie die Habersaathstraße und der Schwarze Weg. Die Polizei rechnet mit erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen. Betroffen sind auch Nah- und Fernverkehr der Bahn. Einen Zeitpunkt für die Aufhebung der Sperrungen nannte die Polizei nicht.

( BM )