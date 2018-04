Eine Weltkriegsbombe soll am Freitag in der Nähe des Hauptbahnhofs entschärft werden. Die Antworten auf die wichtigsten Fragen.

Weltkriegsbombe in Mitte Das müssen Sie zur Bombenentschärfung in Berlin wissen

Am Freitag wird in Berlin eine Weltkriegsbombe entschärft, die auf einer Baustelle in Moabit entdeckt worden war. Die Morgenpost beantwortet die wichtigsten Fragen zur Bombenentschärfung:

Ab wann kommt es zu Sperrungen?

Laut Polizei wird der Sperrkreis ab 9 Uhr eingerichtet. Wann diese Sperrungen wieder aufgehoben werden, ist bislang nicht klar.

Welche Gebäude liegen innerhalb des Sperrkreises?

Innerhalb des Sperrkreises befinden sich der Berliner Hauptbahnhof, das Bundeswirtschaftsministerium, das Bundeswehrkrankenhaus und zum Teil die neue Zentrale des Bundesnachrichtendienstes. Ob die Gebäude komplett geräumt werden müssen, stehe derzeit noch nicht fest, teilte ein Polizeisprecher mit. "Die Institutionen werden derzeit informiert." Die Gespräche liefen noch.

Die Karte zeigt den Sperrkreis von 800 Metern rund um den Fundort der Fliegerbombe. Die genaue Auflistung der gesperrten Straßen soll am Mittwoch mitgeteilt werden.

Wo genau befindet sich der Fundort der Weltkriegsbombe?

Laut Informationen der Berliner Morgenpost wurde die 500-Kilo-Bombe auf einer Baustelle entdeckt, die gegenüber der Adresse Heidestraße 17 liegt.

Welche Straßen werden gesperrt?

Es gibt weiträumige Sperrungen an der Fenn-, Seller-, Heide-, Scharnhorst- und Invalidenstraße, an der Lehrter Straße, Kruppstraße, Seydlitzstraße und am Europaplatz. Gesperrt werden auch der Hauptbahnhof mit Umgebung sowie die Habersaathstraße und der Schwarze Weg. Eine genaue Auflistung der gesperrten Straßen soll am Mittwoch bekanntgegeben werden.

Wie viele Menschen sind von der Entschärfung betroffen?

Die genaue Anzahl der Anwohner, die am Freitag ihre Häuser und Wohnungen verlassen müssen, wurde am Mittwochvormittag zunächst nicht mitgeteilt.

Welche Auswirkungen haben die Sperrungen auf den Verkehr der Deutschen Bahn am Hauptbahnhof?

Die Bombenentschärfung dürfte für erhebliche Störungen im Berliner Nah- und Fernverkehr sorgen. Welche Linien und Züge betroffen sind, konnte die Deutsche Bahn am Mittwochvormittag zunächst nicht mitteilen. Derzeit stimmt sich das Unternehmen mit der Polizei ab und will danach über die Auswirkungen auf den Bahnverkehr berichten. Am Hauptbahnhof verkehren die Linien der Stadtbahn (S3, S5, S7, S75, S9), außerdem Trams der Linien M5, M8, M10 und die U-Bahnlinie U55. Die Bundespolizei schrieb von "zu erwartenden Einschränkungen", ohne zunächst auf Details einzugehen.

Ist auch die Charité betroffen?

Ja. Auch einige wenige Bereiche der Charité müssen evakuiert werden, teilte die Klinik mit. Betroffen ist demnach der nordwestliche Bereich des Campus Charité Mitte mit den Gebäuden an der Invalidenstraße bis zum Berliner Medizinhistorischen Museum. Außer dem Museum müssen auch wenige ambulante Bereiche, Teile der Verwaltung und 40 stationäre Betten evakuiert werden. Das Charité Bettenhaus Mitte ist nicht betroffen.

Welche Gefahr geht von der Weltkriegsbombe aus?

Die Polizei teilte mit, der Zustand der Bombe sei sicher. "Es besteht keine unmittelbare Gefahr", so die Polizei.

Welche Sicherheitshinweise gibt die Berliner Polizei?

Beim Kurznachrichtendienst Twitter bat die Polizei um folgende Dinge:

Folgen Sie den Anweisungen der Polizei und Ordnungsdienste

Lassen Sie Ihre Haustiere in der Wohnung

Umfahren Sie den Bereich weiträumig

Wenn möglich, verschieben Sie Ihre Arbeitszeit

Wenn möglich, besuchen Sie Freunde oder Bekannte

Wenn Sie für die Dauer der Entschärfung eine Unterkunft benötigen, können Sie sich an eine der unten genannten Sammelstellen wenden: Theodor-Heuss-Gemeinschaftsschule, Quitzowstraße 141, und Grundschule Neues Tor, Hannoversche Straße 20

