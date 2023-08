Görlitzer Park soll "Musterpark" werden: Das sind die Pläne der Innensenatorin

Innensenatorin Spranger will den als Kriminalitäts-Hotspot in Verruf geratenen Görlitzer Park sicherer machen. Das sind ihre Pläne.

Berlins Innensenatorin Iris Spranger (SPD) hat ein Paket von Maßnahmen vorgeschlagen, um die Kriminalität im Görlitzer Park in Kreuzberg einzudämmen. Im RBB-Inforadio sagte Spranger am Dienstag, das Gelände sollte zu einem „Musterpark“ umgestaltet werden. Das gehe allerdings nur ressortübergreifend und in Zusammenarbeit mit dem Bezirk.

Als „zentrale Elemente“ nannte die Senatorin eine nächtliche Schließung des Parks und eine Umzäunung mit Drehtüren an den Eingängen. „Wir brauchen dort auch ausreichend Beleuchtung, um Angsträume zu verhindern.“ Eine wichtige Maßnahme sei das Konzept der „Parkläufer“, das langfristig gesichert werden müsse.

Berlins Innensenatorin Iris Spranger (SPD).

Foto: Bernd von Jutrczenka / dpa

Görlitzer Park in Berlin-Kreuzberg: Videoüberwachung an den Eingängen

„Wir brauchen Maßnahmen, um die Grünanlagen zu pflegen, Sträucher zu schneiden, um Drogenverstecke zu verhindern." Ohne den Bezirk geh das aber nicht. Der müsse bei der Schaffung des „Musterparks“ unterstützen.

Eine Videoüberwachung des gesamten Görlitzer Parks halte sie nicht für realistisch und auch nicht für nötig, sagte Spranger weiter. „Aber was ich mir durchaus vorstellen kann: Dass wir an den Eingängen Videoüberwachung machen.“

Görlitzer Park: Gruppenvergewaltigung sorgt für Bestürzung

Im Görlitzer Park und den Seitenstraßen gibt es seit weit mehr als zehn Jahren intensiven Drogenhandel, Dutzende Dealer stehen sichtbar den ganzen Tag an den Eingängen und den großen Wegen und bieten Marihuana, aber auch Kokain und Ecstasy an. Aber auch andere Kriminalität spielt eine Rolle. Im Juni wurde eine Frau von mehreren Männern vergewaltigt. Der Regierende Bürgermeister Kai Wegner (CDU) kündigte für Anfang September einen Sicherheitsgipfel an.

In der Statistik der Polizei wurden für den Görlitzer Park und den Wrangelkiez im vergangenen Jahr 1567 Straftaten gezählt. Das waren etwa so viele Straftaten, wie in allen anderen Parks zusammengerechnet. Zu den häufigsten Delikten zählten Drogenhandel und Aufenthaltsverstöße, die vor allem deswegen auffallen, weil die Polizei dort täglich kontrolliert. Über die Gefahren im Park sagen diese Zahlen nichts aus. Nach Angaben der Polizei werden dort ähnlich viele Sexualdelikte registriert wie in anderen Parks.