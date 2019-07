Späti "Ora35": Angst vor der Zwangsräumung

Der Späti "Ora35" an der Oranienstraße stemmt sich seit vielen Jahren gegen die Kündigung. Am Donnerstag wird für seinen Erhalt demonstriert.

Berlin. Am heutigen Donnerstag ist zur Protestkundgebung für den Spätkauf „Ora35“ aufgerufen. Trotz Unterstützung von SPD-, Linken- und Grünen-Politikern aus Abgeordnetenhaus und Bundestag sowie der Bezirksverordnetenversammlung (BVV) Friedrichshain-Kreuzberg muss die betreibende Familie Tunç um ihren Laden fürchten. Der Gerichtsvollzieher kündigte bereits die Räumung an. Das Geschäft an der Oranienstraße 35 in Kreuzberg sorgt für den Lebensunterhalt der Eltern sowie der zwei Söhne, die dort arbeiten.