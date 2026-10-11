Serce heißt auf Polnisch „Herz“. Unter diesem Namen fand am Samstag im John-Jacob-Astor-Ballsaal des Waldorf Astoria Berlin die vierte Charity-Gala zugunsten der Stiftung KinderHerz statt. Das Hotel wählt jedes Jahr ein Partnerland aus. Nach Argentinien im Vorjahr stand diesmal Polen im Mittelpunkt.

Die Professorin Katarzyna Januszewska, Chefärztin am Kinderherzzentrum in Łódź, war einer der Ehrengäste bei der Gala. Sie hatte 16 Jahre lang in Deutschland gearbeitet, in Münster und in München, und dort herzkranke Kinder operiert. „Wir sind das größte Zentrum in Polen und operieren die höchste Zahl an Neugeborenen mit Herzfehlern“, sagte sie. Etwa 400 Operationen pro Jahr führt das Team durch, vor allem bei kleinen Kindern und Neugeborenen mit schwersten Herzfehlern.

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Berlin hat eines der größten Herzzentren in Deutschland

Die Stiftung KinderHerz unterstützt die Klinik in Łódź seit Langem. Gesammelt wurden insgesamt 400.000 Euro. Unter anderem erhielt die Klinik eine Operationslampe und ein Ultraschallgerät. Den Anlass schilderte Stiftungsvorständin Sylvia Paul: „Die Geräte wurden angeschafft, weil so viele Familien aus der Ukraine nach Łódź geflüchtet sind und man nicht genug Ausstattung hatte, um all diese Kinder zu behandeln.“

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In Deutschland leben rund 8700 Kinder mit einem angeborenen Herzfehler, es gibt über 50 verschiedene Arten. „Um diesen Kindern möglichst optimal helfen zu können, muss man weiterforschen, denn manche Fehler sind sehr kompliziert“, erklärte Paul. „Berlin ist eines der größten Herzzentren mit der höchsten Kompetenz. Die Ärzte hier betreuen oft Kinder mit den allerschwersten Herzfehlern.“

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Gemeinsam mit dem Deutschen Herzzentrum Berlin und Januszewskas Klinik fördert die Stiftung ein Projekt, das Operationsmethoden verbessern soll. Beteiligt sind fast alle deutschen Kinderherzzentren sowie Zentren in Wien, Łódź und Krakau. Für die Studie wird ein bestimmter Herzfehler ausgewählt, weil sich nur Gleiches mit Gleichem vergleichen lässt. Eine festgelegte Operationsmethode wird gefilmt, die Daten aller Zentren werden gemeinsam ausgewertet. „Um die Strategien für die Zukunft zu optimieren“, so Paul. Von Berliner Seite ist Felix Berger, Direktor der Klinik für Angeborene Herzfehler – Kinderkardiologie am Deutschen Herzzentrum der Charité (DHZC), eingebunden.

Kochen für die Rettung von Kinderherzen: v. li. Simon Kolar, ChefHeads-Gründer Guido Fritz und Waldorf-Astoria-Küchenchef Piotr Berezowski. © BM | Iris May

Spitzenköche kochen polnische Spezialitäten

Durch die zahlenden Gäste, den karitativen Einsatz der Spitzenköche, sowie die Sponsoren kamen bei der Benefiz-Gala rund 11.750 Euro zusammen. Organisiert wird das Event seit 2023 von Direktionsassistentin Manon Lange-Prollius. Guido Fritz, Präsident des Kulinarik-Netzwerks Chef Heads hat die Starköche für den Event organisiert. Zu ihnen gehörten dieses Jahr Agata Reul (Restaurant Agata’s Düsseldorf), Simon Kolar (Restaurant Landhof Mannheim) und Piotr Pabisiak (Hilton Świnoujście Resort & Spa).