Do, 03.05.2018, 14.22 Uhr

Autobahn A100 So soll die neue Rudolf-Wissell-Brücke aussehen

Die Rudolf-Wissell-Brücke muss durch einen Neubau ersetzt werden. Wegen der schwierigen Rahmenbedingungen dieses Ersatzbaus hatte die Senatsverwaltung für Umwelt, Verkehr und Klimaschutz gemeinsam mit der Deges (Deutsche Einheit Fernstraßenplanungs- und -bau GmbH) einen Wettbewerb um die beste Lösung für den Ersatzbau ausgelobt. Als Sieger des Wettbewerbes ist das Ingenieurbüro Leonhardt, Andrä und Partner, Berlin, hervorgegangen, wie die Senatsverwaltung am Donnerstag mitteilte. Die neue Rudolf-Wissell-Brücke werde aus zwei nebeneinander verlaufenden Brücken bestehen, hieß es.

"Die Rudolf-Wissell-Brücke muss erneuert werden. Mit der Wettbewerbsentscheidung geben wir den Startschuss für die Planung des Ersatzneubaus", sagte Senatorin Regine Günther.

Die Berliner Avus wird am Wochenende voll gesperrt

Das wichtigste Kriterium, die Aufrechterhaltung der Verkehrsströme auf der A 100, könne "weitestgehend auch während der Bauzeit erfüllt werden". So sollen "bis auf wenige Ausnahmen" über die gesamte Bauzeit hinweg drei Fahrspuren pro Richtung zur Verfügung stehen, "um den für Berlin wichtigen Wirtschaftsverkehr zu sichern und die Region vor dem Dauerstau zu bewahren".

"Entzerrung der Zu- und Abfahrten"

Basierend auf dem Siegerentwurf des Ingenieurbüros Leonhardt, Andrä und Partner (LAP) entstünden zwei nebeneinander verlaufende Brücken; eine für jede Fahrtrichtung. Zuerst werde die Fahrbahn Richtung Norden separat neu gebaut und an das AD Charlottenburg herangeführt. Anschließend soll die neue Fahrbahn in Richtung Süden in Lage der alten Brücke errichtet werden.

"Die Auffächerung führt zu einer verbesserten Linienführung im Autobahndreieck Charlottenburg. Die Entzerrung der Zu- und Abfahrten ermöglicht eine Erhöhung der Verkehrssicherheit", so Deges-Bereichsleiter Andreas Irngartinger.

Außerdem erhalte die Rudolf-Wissell-Brücke einen breiteren Brückenquerschnitt als bisher. So stünden dem Verkehr in jede Richtung jeweils drei Fahrstreifen sowie ein verlängerter Einfädelungs- bzw. Ausfädelungsstreifen zur Verfügung. Auch der Lärmschutz soll im Zuge des Neubaus verbessert werden.

"Ein Baubeginn lässt sich heute nicht verlässlich prognostizieren, wird aber keinesfalls vor 2023 erfolgen", heißt es. "Bis dahin werden die Planungen auf Basis des Siegerkonzepts weiter vertieft sowie eine Umweltverträglichkeitsprüfung und danach ein Planfeststellungsverfahren durchgeführt."

Bereits jetzt am Wochenende soll auf der Berliner A115 (Avus) das Kreuz Zehlendorf saniert werden. Dieses wird daher komplett gesperrt.

Nach einer ersten Einschätzung werde die neue Rudolf-Wissell-Brücke rund 200 Millionen Euro kosten, die laut Senatsverwaltung vom Bund getragen werden. Um die bestehende Brücke bis dahin verkehrssicher zu halten, finden in den Sommerferien 2018 Instandsetzungsarbeiten an der Fahrbahn in Richtung Süden statt.

Wichtiges Kriterium: Der Verkehr muss weiter fließen

Start des Ideenwettbewerbs war im Januar 2017. Ingenieurbüros und Arbeitsgemeinschaften europaweit konnten sich an der Aufgabe beteiligen. Aus den Bewerbungen wurden sechs Büros ausgewählt, die erste Entwürfe für den Ersatzneubau entwickeln sollten. Anschließend wurden die eingereichten Wettbewerbsbeiträge geprüft. Die besten drei Teilnehmer zogen daraufhin in die nächste Runde ein und vertieften ihre Lösungsvorschläge.

In der Wettbewerbsjury saßen Vertreter des Bundesministeriums für Verkehr und Infrastruktur, der Senatsverwaltung Berlin für Umwelt, Verkehr und Klimaschutz, der Wissenschaft sowie der Deges. "Zu den Wettbewerbskriterien gehörten neben der Aufrechterhaltung des Verkehrsflusses während der Bauzeit bzw. verkehrliche Auswirkungen auch Konstruktion/Bautechnologie, Planungs-/Bauzeit, Genehmigungsfähigkeit, Projektkosten/Wirtschaftlichkeit sowie Umweltverträglichkeit", hieß es weiter.

