Berlin saniert marode Brücken

Berlin. Das Land Berlin will in diesem und dem nächsten Jahr deutlich mehr Geld ausgeben, um den schlechten Zustand der Straßen zu verbessern. Priorität legt der Senat dabei auf die Instandsetzung der Brücken, die teils so marode sind, dass Sperrungen drohen. Insgesamt 19 große Über- und Unterführungen stehen auf dem Maßnahmeplan für den Doppelhaushalt 2018/19. Hinzu kommt rund ein Dutzend kleinerer Bauvorhaben vor allem an Fußgängerbrücken.

"Wir haben Infrastrukturschulden aufgebaut", sagte Berlins Verkehrssenatorin Regine Günther (parteilos, für Grüne) am Montag bei der Vorstellung des kurzfristigen Infrastrukturprogramms für Berlin. Seit über 20 Jahren sei deutlich zu wenig investiert worden, so die Senatorin. Die über Jahre entstandenen Defizite könnten aber nicht "auf einen Schlag" beseitigt werden. Der Senat hatte im vergangenen Jahr den Sanierungsstau bei Berliner Straßen auf 1,3 Milliarden Euro beziffert. 27 Prozent der 833 Brücken, für die das Land zuständig ist, sind demnach in schlechtem Zustand.

Jeweils 52 Millionen Euro werde die Senatsverkehrsverwaltung in diesem und dem kommenden Jahr für Tiefbaumaßnahmen ausgeben, kündigte Senatorin Günther am Montag an. Das sind rund 25 Prozent mehr als im Vorjahr. Jeweils 33 Millionen Euro entfallen auf das Schlaglochprogramm zur Straßeninstandsetzung, je acht Millionen auf Wasserbaumaßnahmen an Flüssen und Kanälen.

Elf Millionen Euro pro Jahr stellt das Land für den Brückenbau bereit. Zusammen 115 Millionen Euro sollen die am Freitag angekündigten Brücken- und Tunnelbau-Maßnahmen allerdings zusammen kosten. Den Differenzbetrag möchte der Berliner Senat aus Fördermitteln der Gemeinschaftsaufgabe Regionale Wirtschaftsförderung finanzieren. 37 Millionen Euro soll der Abriss und Neubau der Salvador-Allende-Brücke über die Spree in Köpenick kosten. Die Erneuerung der südlichen Rhinstraßenbrücke am Bahnhof Friedrichsfelde-Ost ist mit 18 Millionen Euro veranschlagt. Auch der Tunnel Schlangenbader Straße in Wilmersdorf wird für 23,5 Millionen Euro saniert

Größtes Straßenbauprojekt des Landes Berlin wird der Umbau der Karl-Marx-Allee für rund 13 Millionen Euro bis 2020 sein. Voraussichtlich im kommenden Jahr wird der Bund mit der grundlegenden Instandsetzung der A114 bei Karow beginnen. Das Vorhaben soll dreieinhalb Jahre dauern, 74 Millionen Euro sind veranschlagt.

Alle Projekte würden bei laufendem Betrieb durchgeführt, Vollsperrungen seien kaum geplant, kündigte Lutz Adam, Leiter der Abteilung Tiefbau, an. "Es bedeutet erhebliche längere Bauzeiten, weil wir den Verkehr aufrechterhalten", sagte Adam. Autofahrer müssten mit teils erheblichen Beeinträchtigungen rechnen. Zudem hätten die ausführenden Firmen Personalprobleme. "Es fehlt überall an Fachkräften", sagte Adam. Auch das Personal in Adams Abteilung soll um 15 Prozent aufgestockt werden. 45 Vollzeitstellen werden neu geschaffen.

Wirtschaftvertreter reagierten skeptisch. "Dass Berlin nun endlich mehr Geld in die Straßenunterhaltung steckt, ist gut, wird aber kaum ausreichen", sagte Marion Haß, Geschäftsführerin Wirtschaft und Politik der Industrie- und Handelskammer (IHK) Berlin. Unter den vielen Baustellen leide vor allem der Wirtschaftsverkehr. Die IHK-Vertreterin forderte, Umfahrungsrouten auszuweisen, und "endlich eine effektive Koordinierung" der Baumaßnahmen zu schaffen.

Aktuell teuerstes Brückenbauprojekt ist der Neubau der Salvador-Allende-Brücke. Die von Betonkrebs befallene Brücke über die Müggelspree, ist eine der wichtigsten Verbindungen für den Nord-Süd-Verkehr im Bezirk. 2014 wurde sie wegen Einsturzgefahr zeitweilig gesperrt, seit drei Jahren ist sie nur einspurig befahrbar. Weiter gearbeitet wird in diesem Jahr auch an der Rudolf-Wissell-Brücke in Charlottenburg. Im vergangenen Jahr wurde die Fahrbahn nach Norden instandgesetzt, dieses Jahr wird die Fahrbahn stadteinwärts saniert.

