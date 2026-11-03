Liebe Leserin, lieber Leser,

was wird heute wichtig? Beginnen wir mit einem Blick auf die Termine des Tages:

Regierungsbildung in Berlin: CDU-Partei- und Fraktionschef Stefan Evers trifft sich am Vormittag mit Vertretern von Grünen und SPD. Offiziell handelt es sich nicht um Sondierungsgespräche, doch Evers will bei dem Treffen genau solche Gespräche anbieten.

CDU-Partei- und Fraktionschef Stefan Evers trifft sich am Vormittag mit Vertretern von Grünen und SPD. Offiziell handelt es sich nicht um Sondierungsgespräche, doch Evers will bei dem Treffen genau solche Gespräche anbieten. Sicherheitskonferenz in Berlin: Am Dienstag werden mehrere Staatsgäste in der Hauptstadt erwartet. Betroffen von den „weiträumigen Absperrungen“ seien Lichtenberg, die City West und das Regierungsviertel, teilte die Berliner Polizei via X mit.

Am Dienstag werden mehrere Staatsgäste in der Hauptstadt erwartet. Betroffen von den „weiträumigen Absperrungen“ seien Lichtenberg, die City West und das Regierungsviertel, teilte die Berliner Polizei via X mit. Prozess um Tat im Tropical Islands: Am Landgericht Cottbus könnte heute das Urteil gegen einen Mann fallen, dem vorgeworfen wird, im Mai 2026 eine Frau auf dem Gelände des Freizeitparks vergewaltigt zu haben. Der Angeklagte soll die Frau zudem mehrfach ins Gesicht geschlagen und den Eindruck erweckt haben, bewaffnet zu sein.

Neues aus Berlin

Sie haben es gerade gelesen: Die CDU, namentlich Finanzsenator und Spitzenkandidat Stefan Evers, trifft sich heute mit Vertretern von Grünen und SPD. Vor allem soll es dabei um die finanzielle Lage des Landes gehen. Tatsächlich aber wird erwartet, dass Evers den beiden Parteien anbietet, auch mit der CDU in die Sondierung zu gehen. Man könnte sagen: Die CDU greift an.

Das käme allerdings sehr spät. Schließlich haben am Montag bereits die Koalitionsverhandlungen von SPD und Grünen mit der Linkspartei begonnen. Obendrein tauchten gestern Nachmittag Zweifel auf, ob das Gespräch überhaupt stattfinden würde. Dem Vernehmen nach hatten die Grünen erwogen, ohne die Landesvorsitzende Nina Stahr zu erscheinen.

Und jetzt Ärmel hochkrempeln: Stefan Evers hat SPD und Grüne heute zu Gesprächen eingeladen. © Fabian Sommer/dpa | Fabian Sommer

Rückenwind könnte Evers dagegen heute von Bundeskanzler Friedrich Merz erhalten. Dieser wurde am Vormittag zu einem Gespräch bei der Berliner IHK erwartet. Ausgerechnet Merz, der im Wahlkampf in Sachsen-Anhalt, in Mecklenburg-Vorpommern und auch in Berlin im Hintergrund gehalten wurde.

Die Koalitionsverhandlungen brachten am Montag bereits erste Ergebnisse, berichtet Hans Cord Hartmann. Doch auch hier fallen Details am Rande auf, die doch Zweifel aufkommen lassen, ob das Bündnis schon unter Dach und Fach ist. Und damit meine ich nicht allein die Tatsache, dass Verhandlungsführer Steffen Krach zu spät und mit ernster Miene zum Treffen erschien.

„Halleluja“, könnte man mit den Worten von Nina Stahr ausrufen. Wir sind gespannt, wie es weitergeht.

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Außerdem wichtig

Suche nach der richtigen Oberschule: Am Montag hat die Schule wieder begonnen. In Familien mit Kindern in der sechsten Klasse rückt damit nun auch die Frage nach der Oberschulwahl in den Vordergrund: Welche soll es denn werden? Die Tage der offenen Tür bieten sich für die Information an. Doch wann sind sie? Nach einer Recherche von Oskar Paul hat unsere Volontärin Antonia Weber dafür interaktive Karten entwickelt. Sie zeigen Ihnen sehr übersichtlich Bezirk für Bezirk, wann die Tage der offenen Tür stattfinden.

Container mit Bewohner: Tempelhof-Schöneberg hat kürzlich drei illegale Altkleidercontainer in Schöneberg entfernt, alle weiteren sollen folgen. Einen Container in der Martin-Luther-Straße kann die BSR aber erst abräumen, wenn ihn ein Obdachloser verlassen hat. Er lebt darin, berichtet Leonard Laurig.

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Bis zu 80 Seiten voller Zitate und Nebenschauplätze: Vor allem Berlins Arbeits- und Sozialgerichte kämpfen mit einer Flut von KI-Schriftsätzen. Außerdem fürchtet die Justiz gefälschte Bilder, Tonaufnahmen und Videos als Beweismittel. Ein Programm, das Schriftsätze auf KI-Manipulationen prüft, hat die Justiz bisher nicht, berichtet Dennis Meischen.

Tickets zu gewinnen Beim Weihnachtsmusical „Weihnachten mit Bibi & Tina“ im Theater des Westens nehmen Bibi und Tina große und kleine Zuschauer mit auf eine winterliche Reise voller spannender Geschichten, Hexerei und Weihnachtslieder. Bekannte Hits und festliche Songs sorgen für ein mitreißendes Musical-Erlebnis für die ganze Familie. Mit etwas Glück können Sie dabei sein: Die Morgenpost verlost 24 Familientickets für jeweils zwei Erwachsene und zwei Kinder für die Vorstellung am 13. November um 15.30 Uhr. Dazu einfach unter dem Link morgenpost.de/bibiundtina das Teilnahmeformular ausfüllen und absenden. Wir drücken die Daumen!

Starten Sie gut in den Dienstag!

Ihre

Heike Dietrich

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