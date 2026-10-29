Gewalt, Brandstiftung, Plünderungen, Ausgangssperren und Demonstrationsverbote: Die Proteste in Frankreich gegen hohe Lebenshaltungskosten und für bessere Bildung sorgen auch in Deutschland für Aufmerksamkeit. Am Samstag sollen auch in Berlin Demonstrationen von „Gen Z regelt“ stattfinden – allerdings unter anderen Vorzeichen. Es soll den Angaben zufolge unter anderem um Bildung, ein bezahlbares Leben sowie die Ablehnung einer Wehrpflicht gehen.

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