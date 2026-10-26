Hunderttausende sind am Wochenende in Frankreich wieder auf die Straße gegangen. Die wochenlangen Demonstrationen zeigen nun Wirkung. Die Regierung in Paris verspricht mehr Geld, mehr Lehrer und transparentere Studienplatzvergabe.

Wir berichten über die Proteste in Frankreich und die Folgen im Blog.

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Krawalle in Frankreich: Droht die Gewalt auch Deutschland?
Im Krisenmodus
 

fmg mit dpa/afp/epd/KNA