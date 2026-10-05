Die Polizei und Feuerwehr sind am Montagvormittag zu einem Großeinsatz nach Berlin-Kreuzberg ausgerückt. In der Refik-Veseli-Schule in der Skalitzer Straße 55 stürmte ein ehemaliger Schüler das Gebäude und versprühte Reizgas, wie die Polizei gegenüber der Berliner Morgenpost mitteilte.

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Mehrere Schüler erlitten Atemwegs- und Augenreizungen. Die betroffenen Schülerinnen und Schüler sowie Lehrkräfte wurden vor Ort notärztlich untersucht und teilweise behandelt. Zehn Leichtverletzte konnten nach der ambulanten Versorgung vor Ort bleiben. Zwei weitere Personen wurden mit schweren Verletzungen in Krankenhäuser gebracht. Alle übrigen Betroffenen konnten nach Hause oder in die Obhut ihrer Erziehungsberechtigten entlassen werden. Zudem stand vor Ort ein Team der Psychosozialen Notfallversorgung für Betroffene zur Verfügung.

Refik-Veseli-Schule in Kreuzberg: Ehemaliger Schüler versprüht Reizgas

Wie die Polizei mitteilte, wurden die Einsatzkräfte gegen 10.30 Uhr alarmiert. Die Beamten konnten den ehemaligen Schüler vor Ort festnehmen. Das Motiv sowie der genaue Tathergang sind bisher noch unklar.

Die Refik-Veselie-Schule mitten im Kreuzberger Kiez wurde 2014 nach Refik Veseli umbenannt. Der albanische Fotograf hatte als 17-Jähriger während des Zweiten Weltkriegs eine jüdische Familie vor den Nazis versteckt und gerettet. Im Jahr 1987 wurden er und seine Familie als erste Personen aus Albanien in der Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem als „Gerechte unter den Völkern“ geehrt.