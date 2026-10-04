Bei einem Unfall mit einem Diplomatenauto sind am Samstag in Berlin-Mitte drei Menschen leicht verletzt worden. Der 31 Jahre alte Diplomat der marokkanischen Botschaft war am Nachmittag mit seinem Fahrzeug bei grüner Ampel über die Kreuzung Hannah-Arendt-Straße/Wilhelmstraße in der Nähe des Brandenburger Tores gefahren. Dort sei er mit einem weiteren Auto zusammengestoßen, das über Rot gefahren sein soll, wie die Polizei mitteilte.

Der schwarze Mercedes, den ein Diplomat fuhr, wurde im Frontbereich stark beschädigt. © Olaf Wagner | Olaf Wagner

Der weiße Mercedes schleuderte nach dem Zusammenprall laut Polizei über die Fahrbahn und gegen ein geparktes Auto. Dabei stieß das Auto den Angaben zufolge mit einem 27 Jahre alten Fußgänger zusammen, der dadurch leicht verletzt wurde.

Berlin-Mitte: Mercedes über Straße geschleudert – Fahrer flüchtet nach Unfall

Der Fahrer des weißen Mercedes flüchtete nach dem Unfall. Sein 18 Jahre alter Beifahrer blieb im Auto sitzen. Er erlitt der Polizei zufolge Verletzungen an der Hand. Der Diplomat erlitt Prellungen am Bein sowie Hautabschürfungen.

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Wie ein Reporter von vor Ort berichtete, soll der weiße Mercedes zu einer Hochzeitsgesellschaft gehört haben. Nach dem Unfall habe eine Frau in einem weißen Kleid neben dem jungen Mann gesessen und mit ihm gesprochen. Die Frau soll sich zuvor aber nicht in dem Unfallauto befunden haben.

dpa/JP