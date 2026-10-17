Warnmeldung wegen Ölspur in Eberswalde

In Eberswalde und Umgebung sind Feuerwehr und Straßenmeisterei wegen einer Ölspur im Einsatz. Wie die Feuerwehr mitteilte, konnten sie die Spur auf der Bundesstraße 167 und durch umliegende Orte bis auf die Autobahn 11 in Richtung Berlin verfolgen. Die Feuerwehr vermutet, dass ein Auto aus bislang ungeklärter Ursache Diesel verliert. Das Fahrzeug konnte allerdings bisher nicht ausfindig gemacht werden, wie ein Sprecher der Feuerwehr mitteilte.

Das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe veröffentlichte eine Warnmeldung, da es durch die Ölspur und die Einsatzmaßnahmen zu Verkehrsbehinderungen kommen kann. Nach Angaben der Feuerwehr bestehe jedoch keine Gefahr. Die Meldung diene vor allem dazu, die Bevölkerung zu informieren und das Verkehrsaufkommen im betroffenen Bereich zu reduzieren, hieß es weiter.