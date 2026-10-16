Nach einem mutmaßlich homophoben Angriff vor mehr als einem Jahr auf dem U-Bahnhof Alt-Mariendorf in Tempelhof-Schöneberg fahndet die Berliner Polizei nun mit Bildern einer Überwachungskamera nach zwei bislang unbekannten Männern.

Nach homophobem Angriff: Berliner Polizei fahndet nach zwei Männern Verdächtiger 1 © Polizei Berlin | Polizei Berlin Verdächtiger 1 © Polizei Berlin | Polizei Berlin Verdächtiger 1 © Polizei Berlin | Polizei Berlin Verdächtiger 1 © Polizei Berlin | Polizei Berlin Berliner Polizei fahndet nach zwei Männern © Polizei Berlin | Polizei Berlin Berliner Polizei fahndet nach zwei Männern © Polizei Berlin | Polizei Berlin Berliner Polizei fahndet nach zwei Männern © Polizei Berlin | Polizei Berlin Berliner Polizei fahndet nach zwei Männern © Polizei Berlin | Polizei Berlin

Die beiden Tatverdächtigen sollen am Samstag, den 30. August 2025, gegen 23 Uhr auf dem Bahnsteig der U6 einen damals 30-Jährigen wegen seiner bunten Kleidung angesprochen und unter anderem homophob beleidigt haben. Anschließend sollen sie den Mann mit Stößen und Schlägen gegen den Kopf zu Boden gebracht und auf den Liegenden eingetreten haben. Der 30-Jährige erlitt dabei Hämatome und Prellungen am Oberkörper und an den Gliedmaßen.

Auch eine Zeugin und ein Zeuge, die dem Mann helfen wollten, wurden laut Polizei von den Tatverdächtigen durch Schläge und Tritte verletzt.

Die Kriminalpolizei fragt:

Wer kennt die abgebildeten Personen?

Wer kann Angaben zu ihren Wohn- oder Aufenthaltsorten machen?

Wer hat zum fraglichen Zeitpunkt Auffälliges beobachtet?

Wer kann weitere sachdienliche Hinweise zur Tat oder zu den Tatverdächtigen geben?

Hinweise richten Sie bitte an die Kriminalpolizei der Polizeidirektion 4 (Süd) in der Eiswaldtstraße 18 in Lankwitz unter der Telefonnummer (030) 4664-473124, per E-Mail, an die Internetwache der Polizei Berlin oder an jede andere Polizeidienststelle.