Bei einem Verkehrsunfall in Berlin-Spandau ist am Freitagnachmittag ein Mann ums Leben gekommen. Nach Polizeiangaben befuhr der 82-jährige Autofahrer gegen 15 Uhr die Prisdorfer Straße in Richtung Brunsbütteler Damm. Im Kreuzungsbereich stieß er mit dem Auto eines vorfahrtsberechtigten 28-jährigen Mannes zusammen. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Wagen des 82-Jährigen gegen ein weiteres, geparktes Fahrzeug geschleudert.

Unfall in Berlin-Spandau: 82-Jähriger verstirbt im Krankenhaus

Der Senior sowie seine 84-jährige Ehefrau erlitten bei dem Zusammenstoß schwere Verletzungen. Alarmierte Rettungskräfte brachten die beiden zur stationären Behandlung in Krankenhäuser. Der 28-jährige Fahrer blieb unverletzt. Im Verlauf der vergangenen Nacht erlag der 82-Jährige im Krankenhaus seinen beim Unfall erlittenen Verletzungen. Die weiteren Ermittlungen hat ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 3 (Ost) übernommen.

rk