Berlin: Brutaler Angriff auf Schulklo – 15-Jährige von Mitschülerinnen attackiert

Mädchen wegen Kette auf Schulklo von Mitschülerinnen angegriffen

Dealer versteckt Cannabis in Umzugskarton

E-Bike-Fahrerin stößt mit Tram zusammen

Feuer in Prenzlauer Berg: Kinderwagen und Kinderrad brannten

85-Jähriger nach Unfall in Spandau gestorben

Glätte auf Berliner Brücken – Unfälle mit sechs Autos

Berlin-Moabit: Mann klingelt an Wohnungstür von Rentnerin und würgt sie

Berlin. In einer Schule im Spandauer Ortsteil Wilhelmstadt hat sich am Freitag ein brutaler Angriff auf eine 15-Jährige ereignet. Laut Berliner Polizei wurde sie auf der Mädchentoilette von mindestens fünf Mitschülerinnen attackiert. Dabei wurde ihr eine Kette vom Hals gerissen. Hier lesen Sie die aktuellen Meldungen von Polizei und Feuerwehr aus Berlin und Brandenburg im Newsblog. Die Blaulicht-News vom Vortag lesen Sie hier.

Blaulicht-News aus Berlin und Brandenburg vom 25. November: E-Bike-Fahrerin stößt mit Tram zusammen

15.52 Uhr: Am Freitagmorgen wurden Einsatzkräfte der Polizei wegen eines Verkehrsunfalls nach Prenzlauer Berg alarmiert. Nach ersten Erkenntnissen soll eine 53-jährige E-Bike-Fahrerin gegen 7.25 Uhr die Greifswalder Straße von der Lilli-Henoch-Straße kommend passiert haben. Dabei übersah sie eine von rechts kommende Straßenbahn der Linie M4. Trotz eingeleiteter Gefahrenbremsung durch den 62-jährigen Tramfahrer kam es zur Kollision. Die Frau erlitt Verletzungen im Kopfbereich sowie ein Polytrauma und wurde zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Dealer versteckt Cannabis in Umzugskarton

15.40 Uhr: Polizisten haben gestern Abend in Moabit einen mutmaßlichen Drogenhändler festgenommen. Ein unbekannt gebliebener Anrufer zeigte gegen 19.30 Uhr an, dass er einen Mann in der Rostocker Straße beobachtet habe, der einen Umzugskarton mit Betäubungsmitteln in ein Auto geladen habe. Die Einsatzkräfte nahmen wenig später in der Nähe des geparkten Autos den 33-jährigen Halter fest. In dem auf der Rückbank abgestellten Karton fanden die Kräfte über fünf Kilo Cannabis und beschlagnahmten die Drogen. Der Festgenommene wurde der Kriminalpolizei übergeben.

Mädchen wegen Kette auf Schulklo von Mitschülerinnen angegriffen

14.50 Uhr: In einer Oberschule im Spandauer Ortsteil Wilhelmstadt ist es auf der Mädchentoilette zu einem Angriff auf eine 15-Jährige gekommen. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, ereignete sich die Attacke am Freitag gegen 12.45 Uhr: Demnach sei das Mädchen aus einer mindestens fünfköpfigen Gruppe von Schülerinnen heraus angegriffen worden. Die Mitschülerinnen sollen ihrem Opfer eine Kette vom Hals gerissen und gestohlen haben. Die 15-Jährige soll zudem geschlagen und getreten worden sein. Eine Lehrkraft wurde auf die Attacke aufmerksam und leistete Erste Hilfe bei der verletzten Jugendlichen. Das Mädchen wurde in ein Krankenhaus gebracht. Auf Morgenpost-Nachfrage sagte eine Polizeisprecherin, bei der gestohlene Kette handele es sich um ein Schmuckstück mit arabischen Schriftzeichen. Die Ermittlungen zu den Hintergründen der Tat dauern an. Ermittelt wird auch, ob die Tat religiös motiviert war. Der Name der Oberschule wurde von der Polizei nicht genannt.

Kinderwagen und Kinderrad brannten in Prenzlauer Berg

Einsatzkräfte der Feuerwehr bei dem Feuer in einem Hausflur an der Dänenstraße in Prenzlauer Berg.

Foto: bm / Morris Pudwell

12.25 Uhr: In der Nacht zu Samstag ist die Berliner Feuerwehr mit etwa 50 Einsatzkräften zu einem Feuer an der Dänenstraße in Prenzlauer Berg ausgerückt. In einem Hausflur standen Kinderwagen und Kinderfahrräder in Flammen. Die Feuerwehr löschte den Brand und konnte verhindern, dass das Feuer auf Wohnungen übergriff. Mehrere Bewohner standen während der Löscharbeiten auf Balkonen. Ein Fachkommissariat der Berliner Polizei ermittelt zu der schweren Brandstiftung.

85-Jähriger nach Unfall in Spandau gestorben

12.20 Uhr: Ein 85-Jähriger ist am Freitagabend an den Folgen eines Unfalls in einem Krankenhaus gestorben. Wie die Polizei mitteilte, war es am 2. November auf der Falkenseer Chaussee in Spandau zu einem Unfall gekommen. Dort war der Senior vom Auto eines 19-Jährigen erfasst worden. Der 85-Jährige erlitt bei der Kollision lebensbedrohliche Verletzungen im Kopfbereich. Die Ermittlungen dauern an.

Glätte auf Berliner Brücken – Unfälle mit sechs Autos

Die Karambolage auf der Nordhafenbrücke in Berlin-Wedding.

Foto: bm / Morris Pudwell

11.10 Uhr: Auf der vereisten Nordhafenbrücke in Berlin-Mitte sind in der Nacht mehrere Autos zusammengestoßen. Dabei wurden keine Menschen verletzt, es kam zu Blechschäden, wie die Polizei Berlin am Samstag mitteilte. Mehrere Autos waren demnach auf der glatten Brücke ins Rutschen geraten, jeweils drei Autos kollidierten miteinander.

Die winterlichen Temperaturen hatten in der Nacht laut Polizei mehrere Brücken in Berlin vereisen lassen. Ein erhöhtes Unfallaufkommen habe es aber nicht gegeben, hieß es. Auch in Brandenburg sorgten Glätte und Kälte nicht für mehr Unfälle als normalerweise, erklärten die Brandenburger Beamten am Samstag.

Nach ersten Schneefällen sind in einer Straße in Karlshorst parkende Autos, Straßen und Gehwege vom Schnee bedeckt.

Foto: Jens Kalaene / dpa

Berlin-Moabit: Mann klingelt an Wohnungstür von Rentnerin und würgt sie

Der brutale Überfall auf eine 78-Jährige ereignete sich in Berlin-Moabit.

Foto: Unbekannt / Lino Mirgeler/dpa

9.25 Uhr: Ein 25 Jahre alter Mann soll am Freitag bei einer Rentnerin in Berlin-Moabit geklingelt, sie unvermittelt in den Schwitzkasten genommen und gewürgt haben. Die 78-Jährige habe um Hilfe gerufen, daraufhin seien ihr Angehörige, die im selben Haus wohnen, zur Hilfe geeilt, teilte die Polizei am Samstag mit. Der Tatverdächtige floh, klaute auf seiner Flucht allerdings noch einem Passanten eine Flasche Schnaps. Der Mann sei später an der Wiebestraße festgenommen worden. Bei der Festnahme leistete der 25-Jährige Widerstand. Es gebe keine Hinweise darauf, dass sich der Tatverdächtige und das Opfer kannten, hieß es weiter. Die Polizei ermittelt.

Frontalunfall im Landkreis Oberhavel – 40-Jährige stirbt an Folgen

9.10 Uhr: Eine 40 Jahre alte Frau ist an den Folgen eines Frontalunfalls im Krankenhaus gestorben. Am Freitagvormittag hat ein 53 Jahre alter Mann mit seinem Wagen auf der L170 bei Kremmen (Ortsteil Charlottenau) einen anderen überholt und ist dabei mit einem dritten entgegenkommenden Auto frontal zusammengestoßen, wie die Polizei am Samstag mitteilte.

Die Frau wurde vor Ort reanimiert und mit dem Hubschrauber in ein Krankenhaus gebracht, wo sie gestorben ist. Ihre 13-jährige Beifahrerin und der 53-jährige andere Autofahrer wurden leicht verletzt. Die Straße war fünf Stunden lang gesperrt. Die Polizei ermittelt. Zuvor berichtete die „Märkische Allgemeine Zeitung“.