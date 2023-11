Berlin: Mann springt aus dem Fenster – Aus diesem Grund

In Tempelhof verunglückte ein Feuerwehr-Fahrzeug, in Marzahn brannte ein Lkw. Die Blaulicht-News aus Berlin im Blog.

Berlin. Die Feuerwehr hat am Freitagmorgen in Marzahn-Hellersdorf einen brennenden Lkw gelöscht. Am Abend zuvor war ein Feuerwehr-Fahrzeug in Tempelhof in einen Unfall verwickelt. In Lichtenberg gelingt es der Polizei, einen 18-jährigen Intensivtäter zu schnappen. Hier lesen Sie die aktuellen Meldungen von Polizei und Feuerwehr aus Berlin und Brandenburg im Newsblog. Die Blaulicht-News vom Vortag lesen Sie hier.

Blaulicht-News aus Berlin und Brandenburg vom 24. November: Explosion vor Tattoo-Studio – Polizei sucht möglichen Täter

16.05 Uhr: Nach der Explosion von Pyrotechnik vor einem Tattoo-Studio in Wittenberge (Landkreis Prignitz) sucht die Polizei mit einer Personenbeschreibung nach dem möglichen Täter. Zeugen sollen nach der Explosion in der Nacht zum vergangenen Samstag einen auffälligen Mann beobachtet haben, teilte die Polizei mit.

Den Zeugen zufolge ist ein Mann nach der Explosion vom Tatort in Richtung Stern gegangen und hat sich dabei häufig in Richtung des Tattoo-Studios umgesehen. Anschließend sei er in Richtung Busbahnhof gelaufen und möglicherweise auch gerannt. Einer der Zeugen soll den Unbekannten angesprochen haben, als dieser einen Böller unter eine Überdachung werfen wollte.

Der Mann wird als etwa 1,85 Meter groß und schlaksig beschrieben. Er trug dunkle Kleidung, darunter eine Jacke mit Kapuze und weißen Applikationen am linken Oberärmel. Außerdem war sein linkes Handgelenk bandagiert. Die Polizei bittet weitere Zeugen um Hilfe.

Gesucht wegen bewaffneter Raubüberfälle – Intensivtäter gefasst

15.30 Uhr: Ein gesuchter 18 Jahre alter sogenannter Intensivtäter ist von der Berliner Polizei gefasst worden. Er wurde am Donnerstagnachmittag in Lichtenberg von Fahndern verhaftet, wie es in einer Mitteilung hieß. Der 18-Jährige war schon früher mit Straftaten aufgefallen und wird nun verdächtigt, in den vergangenen Monaten in den Stadtteilen Kreuzberg, Friedenau, Schmargendorf und Steglitz drei Raubüberfälle begangen zu haben. Das habe er mit einem oder mehreren Komplizen und bewaffnet mit Messern getan.

Vergoldete Hostienschale aufgetaucht – Polizei sucht Besitzer

Die Polizei sucht den Besitzer dieser Hostienschale.

Foto: Polizei Berlin

12.54 Uhr: Die Berliner Polizei sucht den Besitzer einer vergoldeten Hostienschale, die in katholischen Kirchen verwendet wird. Die Hostienschale mit Deckel bestehe aus Silber und sei bei Ermittlungen sichergestellt worden, teilte die Polizei am Freitag mit und veröffentlichte dazu Fotos der Schale. Sie trägt verschiedene Inschriften und ist aus deutscher Herstellung. Ob sie möglicherweise aus einer Kirche gestohlen wurde und wie wertvoll sie ist, teilte die Polizei nicht mit.

Hinweise nimmt das Fachkommissariat für Kunstdelikte beim Landeskriminalamt Berlin, Tempelhofer Damm 12, 12101 Berlin-Tempelhof, unter den Rufnummern (030) 4664-944411 und (030) 4664-944400 oder per E-Mail entgegen. Selbstverständlich können sich Zeuginnen und Zeugen auch an jede andere Polizeidienststelle wenden oder die Internetwache nutzen.

Polizei nimmt Trickbetrüger in Wedding fest

12.44 Uhr: Die Polizei hat am Donnerstag mehrere Trickbetrüger in Wedding im Bezirk Mitte festgenommen. Die Beamten waren auf das Quartett aufmerksam geworden, weil es immer wieder Senioren in der Nähe eines Supermarktes an der Müllerstraße ansprach. Schließlich stiegen die Trickbetrüger gegen 11.30 Uhr mit einem älteren Mann in ein Auto. Die vier Personen im Alter von 16, 21, 40 und 46 Jahren sollen dem 83-Jährigen Hilfe beim Transport seiner Einkäufe angeboten haben. Als sie an seiner Wohnung ankamen, gingen die beiden Jüngeren in seine Wohnung. Dort stahlen sie Geld und Schmuck. Das hatte der Senior aber nicht bemerkt. Die Polizisten erzählten ihm von ihren Beobachtungen. Daraufhin erfolgte die Festnahme des Quartetts. Die drei Frauen und die Jugendliche kamen zur erkennungsdienstlichen Behandlung in einen Polizeigewahrsam und wurden im Anschluss an ein zuständiges Fachkommissariat des Landeskriminalamtes übergeben.

Zoll entdeckt in Frankfurt (Oder) über 250.000 Zigaretten zwischen Obst und Gemüse

12.24 Uhr: Der Zoll hat in einem Kleintransporter zwischen Obst- und Gemüsekisten über 250.000 unversteuerte Zigaretten entdeckt. Zöllner hatten den Fahrer des Kleintransporters auf der Autobahn 12 bei Frankfurt (Oder) angehalten und den Laderaum kontrolliert, wie der Zoll am Freitag mitteilte. Daraufhin beschlagnahmten die Beamten die Zigaretten – den Angaben zufolge eine ungewöhnlich große Menge.

Der Fahrer war am vergangenen Samstag aus Polen eingereist und nach eigenen Angaben auf dem Weg zu einem Wochenmarkt in Berlin. Ungefähr 40.000 Euro Steuern hätte der Mann eigentlich auf die Zigaretten bezahlen müssen, wie die Beamten mitteilten. Die Ermittlungen gegen den Fahrer hat das Zollfahndungsamt Berlin-Brandenburg übernommen.

Lichtenberg: Mann will nicht mehr streiten und springt aus dem Fenster

In Lichtenberg sprang ein Mann aus dem Fenster.

Foto: Pudwell

9.30 Uhr: Ein Mann ist am Donnerstag aus dem zweiten Stock eines Hauses an der Joachimsthaler Straße in Lichtenberg gesprungen. Zuvor hatte es in der Wohnung einen Streit gegeben. Zeugen gingen davon aus, dass der Mann nach dem Sprung schwere Verletzungen erlitten hatte. Sie verständigten die Feuerwehr und die Polizei. Ersten Informationen von vor Ort zufolge habe sich der Mann nur widerwillig in den Rettungswagen begeben, um sich untersuchen zu lassen. Der Mann habe gesagt, dass er genug vom Streit gehabt habe. Er habe einer körperlichen Auseinandersetzung aus dem Weg gehen wollen und sei deswegen gesprungen. Seiner Meinung nach habe er auch nur leichte Verletzungen erlitten. Nach einem Gespräch mit dem Notarzt wurde er aber doch in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Feuerwehr entfernt Plane in Neukölln

Wetter Wettereinsatz Sturm Plane Baugerüst Gerüst Jonasstraße Neukölln

Foto: Pudwell

9.25 Uhr: Die Feuerwehr ist in der vergangenen Nacht zu einem Einsatz nach Neukölln ausgerückt. Anwohner waren auf eine Plane an einem Gerüst an der Jonasstraße aufmerksam geworden, die wegen des Sturms stark flatterte. Die Feuerwehr konnte die Plane nicht richtig befestigen, deswegen wurde sie komplett entfernt.

Frau beraubt Seniroin in Haselhorst

9.15 Uhr: Eine Seniorin ist am Donnerstag in Haselhorst im Bezirk Spandau ausgeraubt worden. Die 79-Jährige hatte gegen 10.30 Uhr auf dem Treppenabsatz des U-Bahnhofs Zitadelle bemerkt, wie eine Frau versuchte, ihr das Portemonnaie aus ihrer Einkaufstasche zu ziehen. Als die Seniorin versuchte, die Tasche festzuhalten, wurde sie von der Verdächtigen geschubst. Die Seniorin stürtze. Der Unbekannten gelang es, an die Geldbörse zu kommen. Damit flüchtete sie die Treppen nach oben, wo ein Mann auf sie wartete. Ein Rettungswagen brachte die verletzte Seniorin, die einen Oberschenkelhalsbruch erlitten hatte, in ein Krankenhaus. Das Portemonnaie konnte noch im Bahnhof ohne Bargeld aufgefunden. Die weiteren Ermittlungen führt ein Fachkommissariat der Polizeidirektion 2 (West).

Motorradfahrer stürzt in Weißensee

8.09 Uhr: Ein Motorradfahrer ist in der vergangenen Nacht in Weißensee im Bezirk Pankow gestürzt. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, war der 54-Jährige gegen 22.30 Uhr auf der Berliner Allee in Höhe Pistoriusstraße weggerutscht. Er erlitt Kopfverletzungen. Rettungskräfte brachten ihn in ein Krankenhaus. Der Verkehrsermittlungsdienst der Polizeidirektion 1 (Nord) hat die Ermittlungen übernommen

Feuerwehr-Fahrzeug in Tempelhof in Unfall verwickelt – Verletzte

7.46 Uhr: Auf dem Weg zu einem Einsatz ist ein Löschfahrzeug der Feuerwehr am Donnerstag in Tempelhof mit einem anderen Auto zusammengestoßen. Wie die Polizei am Freitag berichtete, war das Feuerwehr-Fahrzeug gegen 19.25 Uhr auf der Schöneberger Straße in Richtung Kreuzung Alboinstraße/Schöneberger Straße unterwegs. Als das Löschauto abbog, kam es zur Kollision mit einer entgegenkommenden Autofahrerin.

Rettungskräfte versorgten zwei Leichtverletzte vor Ort. Die Autofahrerin wurde in ein Krankenhaus gebracht. Sechs weitere Personen blieben unverletzt. Beide Fahrzeuge wurden stark beschädigt. Die Ermittlungen zum Unfallhergang führt ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Direktion 4 (Süd).

#Verkehrsunfall während der Einsatzfahrt eines #LHF der @Berliner_Fw mit einem #Pkw auf der #Schöneberger_Straße in #Tempelhof. Zwei Personen wurden dabei verletzt und kamen nach notärztlicher Behandlung mit dem #Rettungsdienst in eine Klinik. pic.twitter.com/fFc8KOYPcw — Berliner Feuerwehr (@Berliner_Fw) November 23, 2023

Lkw fängt in Alt-Mahlsdorf Feuer

Die Feuerwehr löschte die brennende Ladung.

Foto: Pudwell

5.50 Uhr: Die Feuerwehr ist am Freitagmorgen zu einem Einsatz an die Straße Alt-Mahlsdorf in Marzahn-Hellersdorf ausgerückt. Ein Lkw, der mutmaßlich mit Müll beladen war, hatte Feuer gefangen. Die Feuerwehr löschte den Brand. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Gegenstände auf S-Bahn-Strecke in Mitte: Kurzzeitige Einschränkungen

4.43 Uhr: Bei der S-Bahn ist es am frühen Freitagmorgen zu Einschränkungen gekommen. Wie das Unternehmen mitteilte, wurden Gegenstände auf die Strecke im Bereich Friedrichsfelde Ost geworfen. Auf den Linien S5, S7 und S75 gab es Zugverspätungen und Ausfälle. Nach rund einer Stunde wurde die Strecke wieder freigegeben. Die Polizei ermittelt.