Berlin: Bewaffnetes Duo überfällt Späti in Neukölln

In Lankwitz überwältigten Passanten einen Kraftstoffdieb spektakulär

In Brandenburg wurden vier Menschen bei einem Verkehrsunfall verletzt

Zwei Teenager warfen einen Einkaufswagen von einem Hochhaus in Marzahn

Eine Frau und ein Mann überfielen einen Späti in Neukölln

In Neukölln wurde ein Drogendealer festgenommen

Bei Bauarbeiten in Zehlendorf gab es einen tödlichen Unfall

In Lichtenberg wurden vier Personen bei einem Unfall verletzt

Polizei durchsuchte mehrere Lokale in Wedding

17.30 Uhr: In einem Keller in einem Hochhaus an der Lange Straße in Friedrichshain ist ein Feuer ausgebrochen. Laut Feuerwehr wurde eine Person mit Rauchgasvergiftungen gerettet. Mindestens 73 Kräfte waren vor Ort. Ein defekter Elektronikverteiler war in Brand geraten und hatte in dem elfstöckigen Gebäude für große Rauchentwicklung gesorgt. Anwohner flüchteten teils durch einen der fünf extrem verrauchten Treppenhäuser.

Polizeibekannter Mann zieht in S-Bahn mehrfach die Notbremse

16.55 Uhr: Am Dienstagabend nahmen Polizeibeamte in Friedrichshain einen Mann fest, der in der S-Bahn die Notbremse gezogen hatte. Der 28-Jährige löste mehrfach die Notbetätigung aus, obwohl die S-Bahn der Linie 3 im S-Bahnhof Warschauer Straße stand. Als Einsatzkräfte eintrafen und den alkoholisierten Mann festnehmen wollten, solidarisierten sich Mitfahrende mit ihm, woraufhin er um Hilfe schrie und sich körperliche der Arrestierung wiedersetzte. Eine Atemalkoholprobe ergab einen Wert von 1,6 Promille.

Auf der Dienststelle stellte sich dann heraus, dass sich der 28-jährige Guineer bereits seit Mai 2023 ohne Aufenthaltserlaubnis in Deutschland aufhielt. Zudem laufen mehrere Ermittlungsverfahren wegen Gewaltdelikten und Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz gegen ihn vor.

Zeugen fassen Benzin-Dieb nach folgenschwerer Verfolgungsjagd

16.50 Uhr: Ein 28-Jähriger soll Kraftstoff von einer Tankstelle in Berlin-Lankwitz im Bezirk Steglitz-Zehlendorf gestohlen haben. Ein Mann, der in der Nachbarschaft arbeitete, beobachtete die mutmaßliche Tat am Dienstagnachmittag, wie die Polizei am Mittwoch berichtete. Demnach floh der Verdächtige von der Tankstelle, zwei Zeugen verfolgten ihn. Bei seiner Fluchtfahrt soll der 28-Jährige einem der Männer über den Fuß gefahren sein und ihm später ins Gesicht geschlagen haben. Außerdem soll er zwei Unfälle verursacht haben. Schließlich sei der 28-Jährige von den beiden Zeugen gestoppt worden. Bei den Unfällen ist nach Polizeiangaben niemand verletzt worden. Die drei Begleiter des mutmaßlichen Kraftstoffdiebs konnten fliehen.

Schwerer Verkehrsunfall in Zehdenick – Rettungshubschrauber im Einsatz

Ein Auto hat sich am Mittwochmorgen bei Zehdenick (Landkreis Oberhavel) überschlagen und ist gegen einen Baum geprallt. Zwei Insassinnen des Wagens im Alter von 21 und 24 Jahren wurden bei dem Unfall auf der Bundesstraße 109 schwer verletzt, wie die Polizei mitteilte. Der 18 Jahre alte Fahrer und eine 21 Jahre alte Mitfahrerin erlitten leichte Verletzungen.

Die vier Verletzten wurden in eine Klinik gebracht, wobei auch ein Hubschrauber zum Einsatz kam. Laut Polizei wollte der Fahrer in einer Kurve ein vorausfahrendes Fahrzeug überholen. Während des Manövers bemerkte er wohl ein entgegenkommendes Fahrzeug, lenkte nach rechts und kam mit dem Wagen von der Straße ab.

Einkaufswagen von Hochhaus in Marzahn geworfen

12.21 Uhr: Zwei Teenager haben am Dienstag einen Einkaufswagen aus dem 25. Stock eines Hochhauses in Marzahn geworfen. Nun ermitteln eine Mordkommission des Landeskriminalamtes und die Staatsanwaltschaft gegen die beiden 14 Jahre alten Jungen wegen des Verdachts des versuchten Mordes. Mehr darüber lesen Sie hier.

Zivilfahnder nehmen Drogendealer in Neukölln fest

10.29 Uhr: Zivilkräfte haben am Dienstag in Neukölln einen Drogendealer festgenommen. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, waren die Beamten gegen 18.30 Uhr auf den 25-Jährigen aufmerksam geworden, als er einem Mann an der Kreuzung Schierker Straße Ecke Altenbraker Straße etwas übergab. Danach verschwand der Drogendealer in einem Lokal. Der Käufer wurde von der Polizei überprüft. Der 23-Jährige händigte den Einsatzkräften ein Tütchen mit Cannabis aus. Nachdem seine Idenität festgesellt wurde, konnte er gehen.

Als der Drogenhändler aus dem Lokal kam, nahmen ihn die Beamten fest. Sie fanden bei ihm Tüten mit Cannabis, Reagenzgefäße mit Kokain, Geld, ein Handy, eine Feinwaage sowie ein Reizstoffsprühgerät. Mit einem richterlichen Durchsuchungsbeschluss wurde auch das Lokal durchsucht. Jedoch sei dort nichts gefunden worden. Der Drogendealer kam zur Feststellung seiner Identität in einen Polizeigewahrsam und wurde im Anschluss an ein zuständiges Fachkommissariat für Rauschgiftdelikte der Polizeidirektion 5 (City) übergeben.

Person bei Abrissarbeiten in Zehlendorf tödlich verunglückt

Mann stirbt bei Abrissarbeiten - Wand eingestürzt

9.45 Uhr: Bei Abrissarbeiten in Zehlendorf ist am Mittwochmorgen eine Person tödlich verletzt worden. Mehr darüber lesen Sie in diesem Artikel.

Lokal-Kontrollen in Wedding – Haftbefehl vollstreckt und Bargeld beschlagnahmt

9.37 Uhr: In Wedding im Bezirk Mitte sind mehrere Lokale am Dienstag durchsucht worden. Das teilte die Polizei beim Kurznachrichtendienst X, ehemals Twitter, am Mittwoch mit. „Ein buntes Konglomerat gewerberechtlicher Ordnungswidrigkeiten, ein erledigter #Haftbefehl, sichergestelltes Bargeld i.H.v. 6.500,00 € sowie beschlagnahmter Tabak und Substitute sind das Ergebnis“, schrieb die Behörde. An dem Einsatz waren das Landeskriminalamt, Steuerfahnder, der Zoll und Mitarbeiter des Bezirksamtes beteiligt.

Bewaffnetes Duo überfällt Späti in Neukölln

9.31 Uhr: Ein Späti an der Sonnenallee in Neukölln ist am Mittwoch überfallen worden. Wie die Polizei mitteilte, habe sich eine Frau gegen 4 Uhr hinter den Tresen gedrängt. Sie habe dem 37 Jahre alten Verkäufer eine Pistole vorgehalten und Geld gefordert. Als der Verkäufer sie zurückdrängte, schlug sie ihm mit dem Pistolengriff gegen den Kopf. Währenddessen griff ihr Komplize in die Kasse. Als der Verkäufer nach einem Schlagstock griff, flüchtete das Räuber-Duo über die Pannierstraße in Richtung Maybachufer. Die Polizisten konnten die Frau und den Mann in der Umgebung nicht mehr auffinden. Der Verkäufer erlitt ein Hämatom im Augenbereich und klagte über Schmerzen am Kopf. Einen Transport ins Krankenhaus lehnte er aber ab. Ein Fachkommissariat der Polizeidirektion 5 (City) führt die Ermittlungen.

Vier Verletzte nach Kreuzungs-Crash in Lichtenberg

9.19 Uhr: Bei einem Unfall in Lichtenberg sind am Mittwoch vier Menschen verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, stießen zwei Autos auf der Kreuzung Landsberger Allee Liebenwalder Straße zusammen. Bei einem Fahrzeug schlugen nach dem Aufprall Flammen aus dem Motorraum. Einzelheiten zum genauen Hergang und zur Unfallursache nannte die Polizei nicht.