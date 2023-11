Berlin-Zehlendorf: Bauarbeiter bei Abrissarbeiten tödlich verunglückt

Berlin. Bei Abrissarbeiten an einem dreigeschossigen Einfamilienhaus in Zehlendorf ist am Mittwochmorgen ein Mann tödlich verletzt worden. Drei weitere Personen werden zur Stunde vom Rettungsdienst versorgt. „Sie stehen unter dem Eindruck des Geschehens“, wie ein Feuerwehrsprecher sagte. Laut Feuerwehr stürzte beim Abriss des Wohnhauses an der Schopfheimer Straße ein Teil einer Giebelwand vom Boden bis zur ersten Etage unkontrolliert herab und begrub eine Person unter sich. Nach Angaben eines Feuerwehrsprechers konnte ein Notarzt nur noch den Tod des Mannes feststellen.

Der Bauarbeiter liegt noch immer unter den Trümmern begraben, da die Rettungskräfte ihn noch nicht bergen konnten. Laut Feuerwehr ist das gesamte Gebäude einsturzgefährdet, daher drohe auch den Einsatzkräften eine große Gefahr. „Wir bereiten die Bergung vor und haben auch schon das Technische Hilfswerk alarmiert“, sagte der Sprecher. Die Feuerwehr ist aktuell mit mehr als 60 Einsatzkräften an der Unglücksstelle. Ebenfalls vor Ort ist die Kriminalpolizei, die die Todesursache des Bauarbeiters gemeinsam mit dem Landesamt für Arbeitsschutz, Gesundheitsschutz und technische Sicherheit Berlin (LAGetSi) untersuchen wird. Wie die Verkehrsinformationszentrale Berlin beim Kurznachrichtendienst X mitteilte, kommt es zu Sperrungen rund um den Unfallort.