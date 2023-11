Arafat Abou-Chaker: Ermittlungen wegen Volksverhetzung – Hitler-Vergleich

Berlin. Die Berliner Staatsanwaltschaft ermittelt gegen den sogenannten „Clanchef“ Arafat Abou-Chaker wegen des Verdachts der Volksverhetzung. Das bestätigte eine Sprecherin der Behörde der Berliner Morgenpost. Gemeinsam mit dem salafistischen Hassprediger Pierre Vogel veröffentlichte Abou-Chaker Ende Oktober ein Video auf TikTok, in dem er den israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu mit Adolf Hitler verglich.

„Für mich ist Adolf Hitler sogar besser als Netanjahu“, so Abou-Chaker in dem Video. Denn Hitler hätte die Juden wenigstens sofort umgebracht, während der israelische Staatschef die Palästinenser leiden lasse. Das „zionistische Regime“ sei demnach schlimmer als die NS-Diktatur. Es werde nun geprüft, ob der Straftatbestand der Volksverhetzung erfüllt ist, so die Sprecherin der Staatsanwaltschaft weiter. Zuvor hatte die „Frankfurter Allgemeine Zeitung“ über die Ermittlungen berichtet.

Hey @tiktok_de, wir müssen reden!

Etliche Jugendliche werden tagtäglich auf eurer Plattform mit solchen Livestreams ideologisch vergiftet. "Für mich ist Adolf Hitler besser als Netanjahu" erfüllt den Tatbestand der Volksverhetzung. @polizeiberlin, bitte übernehmen Sie! pic.twitter.com/E2QCW7Qsc3 — Zentralrat der Juden in Deutschland (@ZentralratJuden) October 30, 2023

Pierre Vogel, ein ehemaliger Boxer aus dem Raum Köln, zählt heute zu den exponiertesten Hasspredigern Deutschlands und steht auch im Fokus des Verfassungsschutzes. 2001 konvertierte der heute 45-Jährige vom Christentum zum Islam. Seit 2006 tritt er als Prediger auf.

Arafat Abou-Chaker steht seit drei Jahren vor Gericht

Abou-Chaker veröffentlichte bereits nach dem Angriff der Hamas auf Israel am 7. Oktober einen entsprechenden Post auf Instagram, der eine Sympathie für die Terrororganisation nahelegt. Aktuell muss er sich vor dem Berliner Landgericht gemeinsam mit drei seiner Brüder wegen mehrerer Vorwürfe verantworten. Dabei geht es um den Streit mit dem Rapper Bushido, dessen Manager er einst war und den er nach der Trennung erpresst, beleidigt und auch körperlich angegriffen haben soll. Der Prozess läuft mittlerweile seit mehr als drei Jahren.

Abou-Chaker ist deutscher Staatsbürger und wurde 1976 in Berlin geboren. Die Familie stammt aus Palästina. Seine Mutter wurde im palästinensischen Flüchtlingslager Wavel im Libanon geboren. Anfang der 1970er-Jahre floh die Familie vor dem libanesischen Bürgerkrieg nach Deutschland.

