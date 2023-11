Geldautomat in Lichtenberg gesprengt: Täter flüchten in gestohlenem Auto

Unbekannte demolierten in Fürstenwalde einen jüdischen Gedenkkasten

Berlin. In Berlin-Lichtenberg ist in der Nacht ein Geldautomat gesprengt worden. Die Täter flüchteten im Anschluss mit einem zuvor gestohlenen Auto. In Spandau wurde ein 83 Jahre alter Radfahrer bei einer Kollision mit einem Radfahrer verletzt. Hier lesen Sie die aktuellen Meldungen von Polizei und Feuerwehr aus Berlin und Brandenburg im Newsblog. Die Blaulicht-News vom Vortag lesen Sie hier.

Blaulicht-News aus Berlin und Brandenburg vom 13. November: Unbekannte demolieren jüdischen Schaukasten an Kirche

18.40 Uhr: In Fürstenwalde haben Unbekannte vor einer evangelischen Pfarrgemeinde einen Schaukasten zerstört und einen Aushang mit einem darauf abgebildeten Davidstern entwendet. Das teilte ein Sprecher der Polizei auf Anfrage mit. Zuvor hatten die „taz“ und die „Märkische Oderzeitung“ über den Vorfall berichtet.

Auf dem Aushang waren demnach ein Davidstern und der Aufruf „Wir schützen jüdisches Leben“ abgebildet. „Es ist erschreckend, dass Antisemitismus sich wieder so offen zeigt. Jüdinnen und Juden müssen sicher in Deutschland leben können“, schrieb die Evangelische Kirche Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz auf der Plattform X (ehemals Twitter).

Die Polizei hat die Ermittlungen zu dem Vorfall von Samstag aufgenommen. Ein antisemitischer Hintergrund werde geprüft, hieß es.

Acht Verletzte nach schwerem Unfall auf A2

13.26 Uhr: Bei einem schweren Unfall mit mehreren beteiligten Fahrzeugen auf der Autobahn 2 in Richtung Magdeburg sind acht Menschen verletzt worden, darunter auch drei Kinder. Nach Angaben der Polizei fuhr zuerst ein 26-jähriger Autofahrer zwischen Wollin und Ziesar aus bislang ungeklärten Gründen auf einen vorausfahrenden Ford auf. Die 45 Jahre alte Fahrerin, in deren Auto drei Kinder im Alter von acht, neun und zwölf Jahren saßen, kam daraufhin in ihrem Fahrzeug ins Schleudern. Das Auto überschlug sich und kam schließlich auf der linken Fahrspur zum Liegen.

Der 26-Jährige stieß daraufhin mit der Mittelleitplanke zusammen und schleuderte anschließend über drei Fahrstreifen nach rechts. Dabei stieß er mit einem weiteren Auto zusammen. Herumfliegende Trümmerteile beschädigten zudem ein weiteres Fahrzeug auf der Gegenfahrbahn.

Bei der Folge von Unfällen am späten Sonntagnachmittag wurden insgesamt acht Personen verletzt, zwei von ihnen schwer. Unter den Schwerverletzten ist auch ein neun Jahre altes Kind.

Wertvolle Vase in Berlin gestohlen: Wer kennt dieses Duo?

Mit diesen Bildern fahndet die Berliner Polizei nach den mutmaßlichen Vasen-Dieben.

Foto: bm / DPA Images

13.25 Uhr: Die Berliner Polizei fahndet nach einem Mann und einer Frau, die im April 2023 eine hochwertige Vase aus den Räumen des KPM-Stores in der Wegelystraße in Berlin-Charlottenburg gestohlen haben sollen. Die Tat ereignete sich zwischen 15 und 15.30 Uhr. Alle Details zu der Fahndung nach den Vasen-Dieben aus Charlottenburg lesen Sie hier.

Zwei Tatverdächtige nach Einbruch in Neukölln festgenommen

13 Uhr: Polizisten haben am Sonntagabend im Neuköllner Ortsteil Rudow zwei mutmaßliche Einbrecher festgenommen. Die 35 und 37 Jahre alten Männer stehen im Verdacht, gegen 20.30 Uhr in ein Einfamilienhaus am Buchbinderweg eingedrungen zu sein, wobei sie von der Besitzerin und deren Sohn bemerkt wurden. Der Sohn alarmierte die Polizei. Zivilkräfte konnten die beiden Tatverdächtigen in der Nähe festnehmen. In einem Rucksack, den der 35-Jährige bei sich trug, wurden Einbruchwerkzeuge und Wertgegenstände gefunden. Der 37-Jährige hatte ein gefälschtes Personaldokument bei sich. Beide Männer kamen in einen Polizeigewahrsam und wurden von dort der Kriminalpolizei übergeben. Die Tatverdächtigen sollen noch am Montag zum Erlass von Haftbefehlen einem Richter vorgeführt werden.

Illegales Autorennen in Tempelhof – BMW beschlagnahmt

12.35 Uhr: Nach einem illegalen Autorennen und einer Unfallflucht hat die Polizei in der Nacht zu Montag in Tempelhof ein Auto beschlagnahmt. Gegen Mitternacht konnten Beamte beobachten, wie ein BMW-Fahrer mit hoher Geschwindigkeit auf der Autobahn A100 unterwegs war. Als die Polizeikräfte mit Blaulicht und Martinshorn auf sich aufmerksam machten, beschleunigte der BMW-Fahrer. An der Kreuzung Wexstraße/Bundesallee/Detmolder Straße überfuhr der Autofahrer eine rote Ampel. Anschließend bog der Flüchtende in eine Sackgasse, die Weimarische Straße. Dort stellte er den BMW ab. Vier Insassen rannten zu Fuß weiter. Den BMW ließen die Flüchtenden unverschlossen. Bei der Durchsuchung des Fahrzeugs fanden die Einsatzkräfte zwei Brecheisen und eine Werkzeugtasche im Kofferraum. Im Auto waren außerdem mehrere Arbeitshandschuhe verstaut. Das Fahrzeug wurde zu Beweissicherungszwecken beschlagnahmt. Die Ermittlungen dauern an.

Mann zieht in Potsdamer Imbiss Waffe – Kunde schreitet ein

12.10 Uhr: Ein Mann hat in einem Imbiss in Potsdam plötzlich eine Waffe gezogen und wurde daraufhin von einem Kunden überwältigt. Der Unbekannte betrat am Sonntagabend den Laden in der Dortustraße und lud die Waffe ohne weitere Ankündigung durch, teilte die Polizei am Montag mit. Daraufhin habe ein Kunde dem Mann die Waffe aus der Hand gerissen. Der Unbekannte flüchtete anschließend ohne sich auch hierbei zu äußern. Eine eingeleitete Suche blieb zunächst erfolglos. Bei einer anschließenden Untersuchung stellte sich die Waffe nach Polizeiangaben als Schreckschusswaffe heraus. Es befanden sich keine Munition und kein Magazin darin. Die Polizei ermittelt nun wegen Verstoß gegen das Waffengesetz.

Unfall in Spandau: Radfahrer fährt 83 Jahre alten Fußgänger an

10.10 Uhr: Im Spandauer Ortsteil Wilhelmstadt ist am Sonntagabend ein 83 Jahre alter Fußgänger bei einem Unfall verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, missachtete ein 46 Jahre alter Radfahrer, der gegen 18 Uhr auf dem Radweg der Wilhelmstraße unterwegs war, eine rote Ampel und fuhr den 83-jährigen Fußgänger an. Rettungskräfte brachten den Senior mit Verletzungen an den Knien, am Kopf und am Oberkörper in ein Krankenhaus. Die Ermittlungen dauern an.

Lichtenberg: Unbekannte sprengen Geldautomaten und flüchten mit gestohlenem Auto

8.40 Uhr: Unbekannte haben in der Nacht auf Montag einen Geldautomaten einer Postbank-Filiale in Berlin-Lichtenberg gesprengt. Daraufhin flüchteten sie mit einem zuvor gestohlenem Auto, wie die Polizei mitteilte. Demnach hebelten die Unbekannten zunächst eine Tür zu einem Vorraum einer Bankfiliale an einem Einkaufscenter am Prerower Platz auf. Daraufhin sprengten sie den Geldautomaten mit einem noch unbekanntem Stoff.

Ersten Erkenntnissen zufolge sollen sie dann Geld in das gestohlene Auto geladen haben und damit geflüchtet sein. Nach Angaben einer Sprecherin stellten gerufene Polizisten das in der Nähe abgestellte Auto sicher. Die Suche nach den Tätern blieb bislang erfolglos. In der Nacht sicherten Kriminaltechniker Spuren im Auto und im Vorraum der Bankfiliale. Die Ermittlungen dauern an. Zuvor hatte die „B.Z.“ berichtet.