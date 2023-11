Wertvolle Vase in Berlin gestohlen: Wer kennt dieses Duo?

Berlin. Die Berliner Polizei fahndet nach einem Mann und einer Frau, die im April 2023 eine hochwertige Vase aus den Räumen des KPM-Stores in der Wegelystraße in Berlin-Charlottenburg gestohlen haben sollen. Die Tat ereignete sich zwischen 15 und 15.30 Uhr. Mit Bilder einer Überwachungskamera und einem Foto der gestohlenen Vase suchen die Ermittler nun nach dem Duo. Bei dem gestohlenen Stück handelt es sich um eine „Redensche Kratervase“ aus marmoriertem Porzellan. Die Vase ist ca. 33 cm hoch und hat einen Verkaufswert von 9500 Euro.

Vasen-Diebstahl in Berlin – die Ermittlerinnen und Ermittler fragen:

Wer kann Angaben zur Identität und/oder zum Aufenthaltsort der gesuchten Personen machen?

Wer hat das Duo vor, während oder nach der Tat gesehen?

Wer kann weitere sachdienliche Hinweise geben?

Hinweise nimmt das Landeskriminalamt am Tempelhofer Damm 12, 12101 Berlin-Tempelhof unter der Telefonnummer (030) 4664 944410, per E-Mail, an die Internetwache oder an jeder anderen Polizeidienststelle entgegen.