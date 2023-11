BVG bringt Musical „Tarifzone Liebe“ auf die Bühne – So kommt man an Tickets

„Tarifzone Liebe“ BVG bringt Musical auf die Bühne – So kommt man an Tickets

Berlin. Die Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) sind für ihre ungewöhnlichen Marketing-Aktionen bekannt, nun steht die nächste an: Anfang Dezember stellt das Verkehrsunternehmen unter dem Titel „Tarifzone Liebe – die Gefühle fahren Straßenbahn“ sein eigenes Musical vor. Aufgeführt wird das Stück mit eigens komponierten und getexteten Songs im Berliner Admiralspalast. Das Musical, so kündigt es die BVG an, werde die Liebesgeschichte zwischen der Straßenbahn Tramara und ihrem Fahrgast Alexander erzählen.

Das Musical wurde den Angaben nach vom Marketingteam der BVG und der Kreativagentur Jung von Matt Hamburg entwickelt; mehrere Monate habe die Realisation in Anspruch genommen. Das Stück umfasse neun Lieder und dauere etwa eine Stunde, heißt es. Gezeigt wird das Stück am 4. und 5. Dezember, jeweils 19 Uhr.

An der Aufführung wirken durchaus bekannte Künstlerinnen und Künstler mit: Regie führt Christoph Drewitz, der unter anderem die Produktionen „Ku’damm 56“ und „Romeo und Julia“ in Berlin inszenierte. Tramara wird von der Schweizer Schauspielerin Jeannine Wacker gespielt, die zuletzt die Hauptrolle im Musical „Wicked“ in Hamburg besetzte. Auch Musical-Darsteller Gino Emnes ist Teil des Ensembles, Drehbuchautor Tom van Hasselt war als Co-Autor beteiligt. Angekündigt werden außerdem „weitere prominente Überraschungsgäste“.

BVG will mit Musical mehr Menschen vom Nahverkehr überzeugen

Die BVG erklärt die Intention des Musicals damit, noch mehr Menschen vom öffentlichen Nahverkehr überzeugen zu wollen. Das gilt für neue Fahrgäste, aber auch potenzielle Mitarbeiter der BVG. Das Verkehrsunternehmen muss Tausende neue Kollegen einstellen, innerhalb von fünf Jahren sind 10.000 Neueinstellungen geplant. Außerdem sagt Christine Wolburg, Leiterin Vertrieb und Marketing bei der BVG, man setze mit der Story „ein Zeichen für Zusammenhalt und gegenseitige Akzeptanz“.

Zu den Kosten, die durch die Produktion entstehen, äußert sich die BVG auf Nachfrage nicht, sondern erklärt lediglich, dass die Finanzierung über das normale Marketing-Budget laufe. Der Ticketverkauf startet am Dienstag, den 7. November, um 10 Uhr. Tickets gibt es dann an ausgewählten Vorverkaufsstellen und auf der Website der BVG. Sie kosten 29 Euro für Erwachsene, Kinder bis 14 Jahre zahlen die Hälfte.

