Blaulicht-News Autofahrerin fährt Fußgänger in Lichtenberg an

Berlin. Eine 66-Jährige hat bei einem Unfall in Berlin-Mitte auf der Karl-Marx-Allee Richtung Alexanderplatz gleich mehrere Fahrzeuge beschädigt. Unterdessen kam es in Mitte und Neukölln zu Ausschreitungen bei pro-palästinensischen Demonstrationen. Die aktuellen Blaulicht-News aus Berlin und Brandenburg im Überblick. Die Meldungen des Vortags lesen Sie hier.

Blaulicht-News aus Berlin und Brandenburg vom 18. Oktober: Schüsse in Weißensee

15.24 Uhr: In Weißensee soll es am Mittwochnachmittag zu einem Schusswechsel gekommen sein. Unterschiedlichen Quellen zufolge wurden eine oder zwei Personen verletzt. Wie die „BZ“ berichtete, habe eine Person einen Bauchschuss erlitten. Ein Tatverdächtiger soll festgenommen worden sein. Was dort geschah, lesen Sie hier.

49-Jährige fährt Fußgänger an

10.43 Uhr: Bei einem Verkehrsunfall in Lichtenberg wurde Dienstagabend ein Fußgänger verletzt. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr eine 49-Jährige gegen 18 Uhr mit ihrem Wagen die Vulkanstraße in Richtung Ruschestraße. Beim Rechtsabbiegen in die Josef-Orlopp-Straße bei grüner Ampel übersah sie offenbar einen 69-jährigen Fußgänger, der die Josef-Orlopp-Straße bei ebenfalls grüner Ampel überquerte. Die Autofahrerin fuhr den Fußgänger an, der dabei Kopfverletzungen und einen Unterschenkelbruch erlitt. Alarmierte Rettungskräfte brachten den Mann zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Die Autofahrerin blieb unverletzt.

Fahrradfahrer nach Verkehrsunfall verletzt

10.37 Uhr: Bei einem Verkehrsunfall Dienstagabend in Zehlendorf wurde ein Fahrradfahrer verletzt. Nach den bisherigen Ermittlungen und Aussagen befuhr ein 55-Jähriger mit seinem Motorrad gegen 21.20 Uhr die Straße Unter den Eichen in Richtung Berliner Straße. Als der Kradfahrer nach links in den Dahlemer Weg abbiegen wollte, erfasste er den ihm entgegenkommenden 52-jährigen Radfahrer, der den Radweg der Berliner Straße in Richtung Unter den Eichen befuhr. Der 52-Jährige stürzte und zog sich Kopfverletzungen zu. Alarmierte Rettungskräfte brachten den Verletzten in ein Krankenhaus, wo er stationär aufgenommen wurde. Der Motorradfahrer blieb unverletzt.

66-Jährige kommt von Fahrbahn ab: zwei Menschen nach Verkehrsunfall verletzt

10.30 Uhr: Am Dienstagnachmittag ereignete sich in Mitte ein Verkehrsunfall zwischen vier Autos mit erheblichem Sachschaden und zwei verletzten Personen. Nach bisherigen Erkenntnissen soll eine 66-Jährige mit ihrem Wagen gegen 15.25 Uhr die Fahrbahn der Karl-Marx-Allee in Richtung Alexanderplatz befahren haben. Dort soll sie plötzlich die Kontrolle über ihr Fahrzeug verloren haben und sodann gegen ein am rechten Fahrbahnrand geparktes Fahrzeug geprallt sein, in dem sich noch der 58-jährige Fahrer befand. Aufgrund der Wucht des Aufpralls soll das Auto der Frau zurückgeschleudert worden sein, sich dabei überschlagen haben und auf dem Dach liegen geblieben sein. Der noch im geparkten Fahrzeug befindliche Fahrer verletzte sich durch den Anstoß am Kopf und wurde von Rettungskräften ambulant versorgt. Sein Fahrzeug soll durch den Anstoß gegen einen davor geparkten Wagen geschoben worden sein und dieser wiederum gegen das davor geparkte Fahrzeug. An allen vier Fahrzeugen entstand ein Sachschaden. Die 66-Jährige trug Verletzungen am Brust- und Halsbereich davon und kam zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Während der Rettungsmaßnahmen und der Unfallaufnahme war die Richtungsfahrbahn für den Fahrzeugverkehr für fast vier Stunden gesperrt. Die genauen Umstände, warum die 66-Jährige von der Fahrbahn abkam, müssen noch geklärt werden.

Polizisten bringen Mann vor Synagoge zu Boden

8.23 Uhr: Vorfall vor der Synagoge auf der Brunnenstraße in Mitte: Polizisten haben am Mittwochmorgen einen brüllendem Mann auf der der gegenüberliegenden Straßenseite zu Boden gebracht. Die genaueren Hintergründe sind bislang noch unklar. Weitere Infos folgen.

Angriff auf eine Jüdische Gemeinde in Berlin

8 Uhr: In der Nacht auf Mittwoch kam es zu einem Angriff auf eine Jüdische Gemeinde zu Berlin. Auf dem Nachrichtendienst X (ehemals Twitter) spricht die Gemeinde Kahal Adass Jisroel von einem versuchten Brandanschlag. Weiter sollen Unbekannte zwei Molotow-Cocktails von der Straße aus in Richtung des Gemeindezentrums in der Brunnenstraße in Berlin-Mitte geworfen haben.

„MILES“ Transporter brennt in der Nähe der Sonnenallee

6.13 Uhr: Während der Eskalationen in der Sonnenallee, brannte unweit, in der Dieselstraße in Neukölln, ein Mercedes Transporter nahezu vollständig aus. Die Berliner Feuerwehr löschte den Brand schnell, konnte ein Ausbrennen jedoch nicht verhindern. Der Transporter war dicht an anderen Fahrzeugen geparkt, unsicher ist, ob noch weitere Fahrzeuge beschädigt wurden. Nach ersten Informationen werden gegenwärtig von Brandstiftung ausgegangen. Die Kriminalpolizei ermittelt.

Ausschreitungen bei Pro-Palästina-Demo am Brandenburger Tor

6 Uhr: Am Mittwochabend kam es bei der pro-palästinensischen Mahnwache am Brandenburger Tor in Mitte zu Ausschreitungen. Die Polizei setzte nach B.Z.-Informationen Reizgas ein. Mehrere Personen sollen festgenommen worden.

Bei der pro-palästinensischen Mahnwache am Brandenburger Tor eskalierte die Lage.

Foto: Morris Pudwell / Pudwell

Pro-Palästina-Demo in Neukölln eskaliert: Polizei setzt Wasserwerfer ein

4.55 Uhr: In der Nacht zu Mittwoch kam es in Neukölln zu schweren Ausschreitungen zwischen. gewaltbereiten pro-palästinensische Protestierenden und der Polizei. Dabei sollen die Demonstranten Flaschen und Steine auf Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr geworfen haben. Um die Lage vor Ort unter Kontrolle zu bekommen, setzten die Beamten unter anderen Wasserwerfer ein. Der Einsatz dauerte über Stunden. Es kam auch zu mehreren Festnahmen.

Polizeibeamte stehen im Stadtteil Neukölln auf der Sonnenallee.

Foto: Unbekannt / Sebastian Christoph Gollnow/dpa