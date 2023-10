Streit zwischen Männern eskaliert: Schüsse in Weißensee

In einem Gewerbegebiet in Weißensee hat am Mittwochnachmittag ein Mann auf einen anderen geschossen. Der Täter wurde festgenommen.

Berlin. In einem Geschäftshaus an der Berliner Allee in Weißensee eskalierte am Mittwochnachmittag ein Streit zwischen zwei Männern, wobei einer von beiden auf den anderen schoss. Laut Berliner Polizei wurde der Schütze noch vor Ort festgenommen. Der Angeschossene, den die Kugel im Bauch getroffen haben soll, wurde in ein Krankenhaus gebracht. Auch der Täter sei in eine Klinik gekommen, hieß es. Die Gründe dafür sind zunächst unklar.

Die Polizei war mit schwer bewaffneten Kräften im Einsatz.

Foto: BLP/Sappeck / BLP / Sappeck

Die Polizei rückte mit teils schwer bewaffneten Kräften an, die um den Tatort herum und auf Dächern Position bezogen. Das Gebäude liegt in einem Gewerbegebiet, wo es vor allem Kfz-Zulieferbetriebe gibt. Auf Fotos ist zu sehen, wie Polizisten den offenbar Verletzten aus dem Gebäude tragen.

Warum die beiden Männer in Streit gerieten, war am Nachmittag zunächst unklar. Man habe Ermittlungen eingeleitet, hieß es.

