Ausschreitungen in Neukölln - Polizei setzt Wasserwerfer ein

Berlin. In der Nacht zu Mittwoch ist es in Neukölln zu schweren Ausschreitungen gekommen. Gewaltbereite pro-palästinensische Protestierende haben sich teils heftige Auseinandersetzungen mit der Polizei geliefert. Dabei sollen sie Flaschen und Steine auf Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr geworfen haben. Die Beamten setzten unter anderen Wasserwerfer ein, um die Lage vor Ort unter Kontrolle zu bekommen. Der Einsatz dauerte über Stunden. Es kam auch zu mehreren Festnahmen.

Einem Fotografen zufolge eskalierte die Situation auf der Sonnenallee gegen 22 Uhr. Gruppen von Jugendlichen und jungen Männern postierten sich rund um die Straße durch Neukölln. Sie errichteten Barrikaden aus Mülltonnen und Baustellenelementen, die sie auch in Brand setzten. Außerdem zündeten sie Pyrotechnik und skandierten Parolen wie „Free Palestine“.

Flaschen und Steine fliegen auf Einsatzkräfte

Einsatzkräfte der Polizei in der Nacht im Einsatz auf der Sonnenallee.

Foto: Julian Würzer

Auf Einsatzwagen der Polizei flogen immer wieder Flaschen. Ein Video eines Reporters des Tagesspiegels auf der Plattform „X“ zeigte, wie die Polizei zunächst den Einsatz von Wasserwerfern androhte. Nachdem die Protestierenden der Aufforderung die Sonnenallee zu verlassen aber nicht nachkamen, setzten die Beamten den Wasserwerfer ein.

Die Polizei schrieb auf dem Nachrichtendienst, dass Personen Gegenstände auf die Fahrbahn der Sonnenallee brachten und anzündeten. „Unsere Einsatzkräfte wurden beim Eintreffen dort & in der Stresemannstr. mit Steinen beworfen.“ Daher sei auch der Wasserwerfer eingesetzt worden, und um das Feuer zu löschen. Auch die Feuerwehr sprach davon, dass Einsatzkräfte mit Pyrotechnik angegriffen und beschossen wurden.

Nach 1 Uhr beruhigt sich die Situation in Neukölln

Erst nach 1 Uhr in der Nacht hatte sich die Situation vor Ort beruhigt. An der Ecke Panierstraße flog noch eine letzte Flasche auf einen Einsatzwagen der Polizei. Auf der Sonnenallee waren zu diesem Zeitpunkt noch die Überreste der verbrannten Barrikaden zu sehen. Viele behelmte Polizisten liefen über die Straßen, Einsatzkräfte der Feuerwehr waren ebenfalls vor Ort. Am Hermannplatz hatten die Beamten sechs junge Männer festgenommen. Sie saßen auf dem Boden, während die Polizisten die Personalien überprüften.

Barrikaden brannten auch in der High-Deck-Siedlung

Auf der Sonnenallee brannten Barrikaden.

Foto: Julian Würzer

In der High-Deck-Siedlung in Neukölln sollen ebenfalls Barrikaden auf der Straße gebrannt haben. In der Nacht gegen 2 Uhr waren nur noch Überreste dessen zu sehen - allerdings an jener Stelle, wo ein Reisebus während der Silvesternacht ausbrannte.

Bereits am frühen Abend war die Polizei wegen des Aufrufs zu einer nicht angemeldeten Pro-Palästina-Demonstration in Neukölln im Einsatz. „Im Bereich Sonnenallee und Pannierstraße wurde durch teilweise vermummte Personen mehrfach Pyro gezündet“, teilte die Polizei auf X mit. Nach Angaben des Lagezentrums der Polizei gab es im Internet einen Aufruf zur Teilnahme an einer Demonstration, die aber nicht angemeldet gewesen sei.

Einsatzkräfte am Brandenburger Tor angegriffen

Zeitgleich kam es zu einer Pro-Palästina-Mahnwache am Brandenburger Tor in Berlin. Auch dort soll es nach Angaben der Polizei zu Angriffen auf Einsatzkräfte gekommen sein. Personen hätten versucht, noch zum Platz des 18. März zu gelangen, teilte die Polizei auf der Plattform X, früher Twitter, mit. „Dabei wurden auch unsere Einsatzkräfte angegriffen.“ Nach mehreren Lautsprecherdurchsagen mit der Aufforderung, den Ort zu verlassen, sei die unerlaubte Ansammlung aufgelöst worden. Mehrere Hundert Menschen sollen Ort gewesen sein.

Sprecher der Israelischen Armee: Islamische Dschihad verantwortlich

Wie die Berliner Morgenpost in der Nacht vor Ort erfahren hat, sollen Hintergrund der Ausschreitungen die Explosion einer Rakete in Gaza-Stadt gewesen sein. Der Flugkörper soll nach Angaben des Gesundheitsministeriums der Hamas in dem Ahli Arab-Krankenhaus in der Innenstadt eingeschlagen haben. Dabei seien „200 bis 300“ Menschen getötet worden.

Der Sprecher der israelischen Armee, Arye Sharuz Shalicar, sagte der Berliner Morgenpost: Eine Analyse der operativen Systeme der IDF zeige, dass Terroristen in Gaza einen Raketenbeschuss abgefeuert hatten, der zum Zeitpunkt des Einschlags in unmittelbarer Nähe des Al-Ahli-Krankenhauses in Gaza vorbeizogen war. „Informationen aus mehreren uns vorliegenden Quellen deuten darauf hin, dass der Islamische Dschihad für den gescheiterten Raketenstart verantwortlich ist, der das Krankenhaus in Gaza traf.“