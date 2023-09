Letzte Generation: Klimakleber aus Hauptquartier rausgeworfen

Letzte Generation kündigt Blockade-Wellen an: Polizei will konsequent vorgehen

In den vergangenen Wochen konzentrierten sich die Klimaschutz-Demonstranten der Gruppe Letzte Generation auf Bayern. Nun ist wieder Berlin an der Reihe. In mehreren Wochen will die Gruppe mit konzertierten Aktionen Teile der Stadt lahmlegen.