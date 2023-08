Kriminalität in Berlin Tote Frau mit Stichverletzungen in Wohnung gefunden

Berlin. Eine Frau ist im Ortsteil Falkenhagener Feld im Bezirk Spandau am Samstag getötet worden. Die 31-Jährige, die Stichverletzungen aufwies, wurde gegen 18.40 Uhr von der Polizei leblos in einer Wohnung am Germersheimer Weg gefunden. Eine Reanimation sei nicht mehr möglich gewesen, teilten Generalstaatsanwaltschaft und Polizei am Sonntag mit. Zunächst hatte die BZ berichtet.

Eine Obduktion soll noch heute durchgeführt werden. Die Ermittlungen zu den Hintergründen der Tat und dazu, wer die Frau getötet hat, dauern an. Eine Mordkommission hat den Fall übernommen.

Viertes Tötungsdelikt in Berlin

Der Fall im Ortsteil Falkenhagener Feld ist das vierte Tötungsdelikt in Berlin innerhalb kurzer Zeit. Am 17. August wurde in Köpenick eine 85-Jährige erdrosselt. Ein 62 Jahre alter Nachbar, der eine Affäre mit der Seniorin hatte, wurde am Folgetag in Bayern festgenommen und sitzt mittlerweile wegen Mordverdachts in Untersuchungshaft.

Ermittler am Tatort in der Fuggerstraße.

Foto: Morris Pudwell

Am 18. August wurde die Leiche einer 61-Jährigen in einer Tordurchfahrt an der Fuggerstraße in Schöneberg gefunden. Die Gastronomin, die ein thailändisches Restaurant an der Charlottenburger Kantstraße betrieb, starb dem Vernehmen nach durch mehrere Messerstiche. Der Täter ist noch flüchtig. In der Thai-Community gehen viele davon aus, dass es ihr Lebensgefährte war, den Freunde des Opfers gegenüber der Berliner Morgenpost als „bösen und aggressiven Mann“ beschrieben.

Die Leiche des 61-Jährigen wurde in die Gerichtsmedizin gebracht.

Foto: Morris Pudwell

Am 23. August wurde ein Mann in einer Wohnung im Ortsteil Rummelsburg in Lichtenberg tot aufgefunden worden. Eine Mordkommission ermittelt, wie ein Polizeisprecher mitteilte. Demnach soll der Mann am Mittwochabend vor seinem Tod beraubt worden sein.

