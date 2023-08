Tempelhofer Feld: Kiezlabor mit kostenlosen Angeboten - Das ist das Programm

Berlin. Das Kiezlabor von CityLAB, dem öffentlichen Innovationslabor Berlins, kommt auf das Tempelhofer Feld. Ab dem 17. August und insgesamt zehn Tage lang geht es um das Thema Klimawandel und die Auswirkungen auf die Stadt. Das erwartet Besucherinnen und Besucher bei den kostenlosen Angeboten.

Dabei könnte der Ort mit dem Tempelhofer Feld kaum besser gewählt sein. Lange Dürrephasen hinterlassen auf der etwa 300 Hektar großen Fläche deutlich sichtbare Spuren. Die weiten Wiesen werden gelb. Welchen Einfluss solche und andere klimawandelbedingte Ereignisse wie Starkregen auf die Stadt und ihre Bewohner haben, darum soll es beim Kiezlabor gehen.

Das Programm hält Workshops, Meetups und Gesprächsrunden bereit. Den Anfang macht am 17. August (ab 13 Uhr) der Thementag zum Stadtgrün. Erklärt wird, welche Rolle Bäume und Stadtvegetation für wachsende Städte haben oder wie Bäume korrekt bewässert werden. All das soll im Zusammenhang mit der Klimakrise betrachtet werden. Zwischen 16 und 19 Uhr wartet eine Panel-Diskussion. Im Laufe des Thementages soll außerdem ein Sensor vergraben werden, der Auskunft über den Wasserbedarf gibt.

Am 19. August findet das „Bürger:innen-Fest“ statt. Dort stellen sich unter anderem der Imkerverein Tempelhof sowie die neue Garteninitiative „Feld Food Forest“ vor.

Initiativen rund um das Thema Klimaschutz stellen sich vor

Als Ansprech- und Gesprächspartner kommen Initiativen rund um das Tempelhofer Feld, Klimaschutz, Urban Gardening und Tierschutz zusammen. Expertinnen und Experten aus diesen Bereichen treffen auf Vertreter aus Verwaltung und Zivilgesellschaft. „Gemeinsam soll so die Auseinandersetzung mit den Herausforderungen des Klimawandels in Städten gefördert, digitale Lösungsansätze skizziert und Ideen zur Gestaltung des Tempelhofer Felds entwickelt werden“, heißt es in einer Ankündigung von CityLAB.

Das Kiezlabor ist ein Projekt des CityLAB Berlin und eine Maßnahme der Berliner Digital- und Smart City-Strategie „Gemeinsam Digital: Berlin“. Sie hat das Ziel, mit Bürgerinnen und Bürgern sowie der lokalen Verwaltung die digitale Transformation voranzutreiben, Stadtvisionen zu diskutieren und mitzugestalten. Das CityLAB Berlin ist ein Projekt der Technologiestiftung Berlin und wird gefördert durch die Berliner Senatskanzlei.

Das Kiezlabor kommt dabei in Form eines energieautarken Tiny Houses auf das Tempelhofer Feld, genauer gesagt eines ausgedienten Schiffscontainers. Seit diesem Sommer geht er auf Kieztour und ist dabei an wechselnden Orten anzutreffen. Zu finden ist das Tiny House an der Südwestseite des Tempelhofer Feldes, etwas südlich vom Open Air-Theater „Luftschloss“. Besucher nehmen am besten die Eingänge am Tempelhofer Damm. Alle Informationen gibt es auch unter www.kiezlabor.berlin.