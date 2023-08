Ein- und Ausgänge von Columbiabad werden videoüberwacht

Eine Person geht an einem Transparent vorbei, das an einem Zaun vom Columbiabad in Neukölln als Wegweiser hängt.

Nach Gewalt und Rangeleien auch im Columbiabad werden Ein- und Ausgänge des Freibades in Berlin-Neukölln von diesem Freitag an per Video überwacht. Das kündigten die Berliner Bäder-Betriebe am Donnerstag an.