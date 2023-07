Nach wiederholter Gewalt in Berliner Freibädern hatten die Betreiber und die Berliner Landesregierung schärfere Sicherheitsmaßnahmen verfügt. Ab diesem Samstag ist der Eintritt in die Bäder demnach nur noch mit einem Ausweis möglich.

Freibäder in Berlin Streit im Prinzenbad in Kreuzberg eskaliert - Mann verletzt

Berlin. In den Freibädern in Berlin kehrt einfach keine Ruhe ein: Trotz strenger Sicherheitsvorkehrungen gab es am Sonntag im Prinzenbad in Kreuzberg erneut eine Auseinandersetzung. Wie eine Polizeisprecherin am Montag sagte, hatten sich zwei Jugendliche gestritten. Ein Mann sei dazwischen gegangen, um die beiden Parteien zu trennen und sei dabei am Kopf- und Oberkörper verletzt worden. Er kam ins Krankenhaus und wurde später entlassen.

Dicht an dich stehen Menschen an den Kassen des Prinzenbades in Kreuzberg.

Foto: Paul Zinken/dpa

Ein Tatverdächtiger wurde demnach festgenommen, ein weiterer identifiziert. Ein Dritter habe unerkannt flüchten können. Laut Polizei Berlin sei es unklar, ob die Verdächtigen namentlich bekannt waren. Zunächst hatte der Tagesspiegel berichtet.

Viele suchen hier an heißen Sommertagen Abkühlung. Doch im Prinzenbad in Kreuzberg (Archivfoto) kam es jüngst zu Schlägereien.

Foto: Fabian Sommer / picture alliance/dpa

Nach wiederholter Gewalt in Berliner Freibädern hatten die Betreiber und die Berliner Landesregierung schärfere Sicherheitsmaßnahmen verfügt. Seit vergangenen Samstag ist der Eintritt in die Bäder demnach nur noch mit einem Ausweis möglich. Lesen Sie auch den Kommentar: Der schwarz-rote Senat handelt schnell und pragmatisch

Kontrollen in Freibädern: Nerven liegen blank am Insulaner

Die Sommerbäder Am Insulaner in Steglitz (Bild) und in Pankow sorgen noch für Probleme.

Foto: Gregor Fischer / dpa

Doch nicht nur im Prinzenbad gab es am Wochenende einen Vorfall. Am Samstag rückte die Polizei auch am Sommerbad am Insulaner in Steglitz-Zehlendorf an. Der Grund: Besucher hatte sich beschwert, weil es einen Einlassstopp wegen Überfüllung gab. "Menschen, die vor dem Eingang standen, hat das nicht gefallen, 30 Personen haben das aggressiver geäußert", hieß es von der Pressestelle der Polizei. Die mobile Wache vor Ort habe Unterstützung angefordert, aber als die kam, habe sich die Situation schon beruhigt.