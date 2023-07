Nach wiederholter Gewalt in Berliner Freibädern hatten die Betreiber und die Berliner Landesregierung schärfere Sicherheitsmaßnahmen verfügt. Ab diesem Samstag ist der Eintritt in die Bäder demnach nur noch mit einem Ausweis möglich.

Schärfere Sicherheitsmaßnahmen in Berliner Freibäder

Am Montag soll das Columbiabad wieder öffnen. Die Debatte um die Sicherheit in dem Bad läuft schon seit 2009. Was ändert sich nun?