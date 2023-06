Straße des 17. Juni bleibt bis Ende Juni gesperrt

Berlin. Im Bereich des Berliner Tiergartens müssen Autofahrer, aber auch Radfahrer in den kommenden Wochen mit diversen Straßensperrungen rechnen. Grund sind Sport-Großveranstaltungen, insbesondere die Special Olympics, die in diesem Monat in Berlin stattfinden.

Bevor die Weltspiele für Menschen mit geistiger und Mehrfachbeeinträchtigung starten, ist im nördlichen Tiergarten zunächst noch die 5x5-Teamstaffel geplant. Bis einschließlich Freitag, 8. Juni, nehmen daran circa 20.000 Läuferinnen und Läufer in 5-Personen-Teams teil. Dafür ist die John-Foster-Dulles-Allee noch bis 10. Juni, 9 Uhr, in beiden Richtungen zwischen Spreeweg und Yitzhak-Rabin-Straße gesperrt.

Special Olympics - Sperrungen für Autofahrer und Radfahrer

Sowohl Auto- als auch Radfahrer sind von den weiteren Sperrungen für die Special Olympics betroffen. Vom 17. bis 25. Juni ist Berlin Gastgeber der inklusiven Wettbewerbe, zu denen rund 7000 Athletinnen und Athleten aus etwa 190 Ländern erwartet werden.

Seit Mittwoch und noch bis 28. Juni, 23.30 Uhr, ist für die Sportveranstaltung die Straße des 17. Juni zwischen Großer Stern und Brandenburger Tor gesperrt. Auch die Yitzhak-Rabin-Straße sowie die Ebertstraße zwischen Behrenstraße und Dorotheenstraße/Scheidemannstraße sind nicht befahrbar. Für Radfahrende soll der Verkehrsinformationszentrale Berlin (VIZ) zufolge eine Umleitung ausgeschildert sein.

Radrennen Velocity führt nach Special Olympics ebenfalls zu Sperrungen

Auch andere Straßen in dem Gebiet werden in den kommenden Wochen gesperrt. Vom 9. Juni bis 28. Juni kann die Scheidemannstraße zwischen Ebertstraße und Heinrich-von-Gagern-Straße nicht durchfahren werden, ab 11. Juni ist dann außerdem der Spreeweg Richtung Paulstraße zwischen Großer Stern und John-Foster-Dulles-Allee gesperrt, ebenso wie die Jon-Foster-Dulles-Allee selbst. Am Wochenende des 17. und 18. Juni sowie am darauffolgenden Sonntag werden die Sperrungen noch einmal ausgeweitet. Die Ebertstraße ist dann bis zur Hannah-Arendt-Straße nicht befahrbar, genau wie die Behrenstraße zwischen Cora-Berliner-Straße und Ebertstraße.

Und auch nach den Special Olympics ist im Bereich des Tiergartens mit zeitweiligen Einschränkungen für den Verkehr zu rechnen, kündigt die VIZ an. Bereits am 29. Juni – einen Tag also nach Ende der vorherigen Sperrungen – sollen am Morgen die Aufbauarbeiten für das Velocity-Radrennen beginnen. Das Event findet am 1. und 2. Juli statt, die Teilnehmer fahren dabei auf einer bis zu 100 Kilometer langen Strecke durch Berlin.