So läuft Wegners Wahl zum Regierenden Bürgermeister

Zeitenwende in Berlin. Am Donnerstag steht die Wahl des Regierenden Bürgermeisters von Berlin an. Kai Wegner hat mit der CDU Berlin die Berlin-Wahl 2023 gewonnen. Er wird damit der erste CDU-Bürgermeister seit mehr als 20 Jahren, nach den SPD-Bürgermeistern Klaus Wowereit, Michael Müller und Franziska Giffey.

Die große Frage: Wird Wegner im ersten Wahlgang gewählt, oder muss es mehrere Wahlgänge geben? Alle Entwicklungen im Newsblog.

Joe Chialo und seine Sneaker

Die Fortsetzung von Joschka Fischers weißen Turnschuhen von 1985. Berlins neuer Kultursenator Joe Chialo kommt in Sneakers mit Tick, Trick und Track zu seiner Vereidigung.

Joe Chialo mit Sneakern mit Tik-, Trik-, Trak-Motiv.

Foto: Joachim Fahrun

Wahlkabinen sind aufgebaut - Wahl beginnt

Die Wahl Wegners zum Regierenden Bürgermeister beginnt.

Foto: Isabell Jürgens

Franziska Giffey - Rücktritt und Abschied

12.15 Uhr: Parlamentspräsidentin Cornelia Seibeld eröffnet die 29. Sitzung des Abgeordnetenhauses um 12.06 Uhr. Zunächst verliest sie zwei Briefe, die sie in dieser Woche erhalten hat: Ein Schreiben der Regierenden Bürgermeisterin Franziska Giffey: „Gemäß Artikel 54 der Verfassung von Berlin erkläre ich meinen Rücktritt mit Wirkung vom 27. April“, heißt es darin.

Einen Tag zuvor hatte sie einen Brief der CDU erhalten. „Die CDU-Fraktion schlägt zur Wahl des Regierenden Bürgermeisters Kai Wegner vor“, schrieb der Parlamentarische Geschäftsführer der Fraktion, Heiko Melzer. Die bisherige Regierende Bürgermeisterin hat sich zuvor auf Instagram verabschiedet:

Auf Twitter sagte ihr die Senatskanzlei Tschüss:

Es war mir eine Freude und Ehre. https://t.co/df4u2BEELE — Franziska Giffey (@FranziskaGiffey) April 27, 2023

Eberhard Diepgen ist nicht überrascht

12.12 Uhr: Alt-Bürgermeister Eberhard Diepgen ist gekommen, um im Abgeordnetenhaus die Wahl von Kai Wegner zum Regierenden Bürgermeister mitzuerleben. Diepgen war bis 2001 der letzte Christdemokrat in dem höchsten Amt der Stadt. Er rede hin und wieder mit Kai Wegner, sagte Diepgen. Die Entscheidung der SPD, statt eines rechnerisch möglichen Bündnisses mit Grünen und Linken mit der CDU zusammen zu gehen und das Rote Rathaus aufzugeben, habe ihn nicht überrascht. Er hätte es aber auch verstanden, wenn die SPD in die Opposition gegangen wäre.

Berlins ehemaliger Regierender Bürgermeister Eberhard Diepgen. Er war vor mehr als 20 Jahren der letzte Bürgermeister der CDU in Berlin,

Foto: Joachim Fahrun

Franziska Giffey macht Selfie mit Naumann

12 Uhr: Als eine der ersten betritt Franziska Giffey kurz vor 12 Uhr das Plenum - und macht sogleich ein Selfie mit dem ehemaligen Bezirksbürgermeister von Charlottenburg-Wilmersdorf, Reinhard Naumann, der jetzt für die SPD im Abgeordnetenhaus sitzt.

Die scheidende Bildungssenatorin Astrid-Sabine Busse (SPD) plaudert derweil auf der Besuchertribüne herzlich mit dem künftigen Kultursenator Joe Chialo (CDU) - und gibt ihm einen guten Rat mit auf den Weg: "Lassen Sie sich nicht so viel ärgern."

Plenarsaal füllt sich

11.59 Uhr: Um kurz vor 12 Uhr füllt sich der Plenarsaal des Abgeordnetenhauses langsam. Auf dem Weg dahin ist auch Stephan Schwarz (parteilos). Der bisherige Wirtschaftssenator wird der neuen Landesregierung in Berlin nicht mehr angehören - und ist damit glücklich. "Ganz ehrlich: Das ist das erste Mal in meinem Leben, dass ich nicht weiß, was als Nächstes kommt. Ich bin dankbar für eine Auszeit von zwei bis drei Monaten", sagt er.

Bevor der 57-Jährige das Amt des Wirtschaftssenators übernommen hatte, war er Präsident der Berliner Handwerkskammer und leitete eine Gebäudeservice-Firma. Er plane aber nicht, wieder in das operative Geschäft einzusteigen, verriet er der Berliner Morgenpost.

Sitzung startet zwei Stunden später als gewohnt

11.57 Uhr: Anders als sonst beginnt die Abgeordnetenhaussitzung nicht um 10 Uhr sondern um 12 Uhr. Der Grund: Davor fand der lange vorher verabredete Girl's Day im Preußischen Landtag statt, der nicht verschoben werden konnte. Unterdessen füllt sich die Gästetribüne. Unter anderem der ehemalige Parlamentspräsident Ralf Wieland (SPD) und der Spandauer Baustadtrat Torsten Schatz (CDU) wollen an diesem Tag dabei sein.

Auch der ehemalige Regierende Bürgermeister Eberhard Diepgen (CDU) - der letzte CDU-Bürgermeister vor Wegner - und die ausscheidenden Senatorinnen der Linken, Katja Kipping und Lena Kreck treffen ein.

Vor der Wahl werden Abschiedsfotos gemacht

11.29 Uhr: Vor der anstehenden Wahl des Regierenden Bürgermeisters werden Abschiedsfotos der scheidenden Regierungsmitglieder gemacht, hier Kultursenator Klaus Lederer (2.r.) und die stellvertretende Regierungssprecherin Kati Seefeld.