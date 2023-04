Kai Wegner: Herkunft, Lebensgefährtlin, Familie – Alles zum Berliner CDU-Politiker

Zweieinhalb Monate nach der Wiederholungswahl zum Berliner Abgeordnetenhaus steht die künftige schwarz-rote Koalition in der Hauptstadt: Nach der SPD billigte die CDU auf einem Parteitag den gemeinsamen Koalitionsvertrag.

Berlin. Kai Wegner ist fast am Ziel: Die letzten Hürden auf dem Weg zur Bildung einer schwarz-roten Landesregierung in Berlin sind überwunden, am Donnerstag, 27. April 2023, lässt sich der CDU-Politiker im Abgeordnetenhaus zum neuen Regierenden Bürgermeister wählen. Damit löst er nach nur anderthalb Jahren Franziska Giffey von der SPD als Regierungschefin ab.

Wie verlief Wegners politische Karriere? Welche Ausbildung hat er? Wer ist seine Lebensgefährtin? Alle Infos zu Kai Wegner finden Sie hier.

Steckbrief von Kai Wegner: Familie, Wohnort, Ausbildung

Name Kai Wegner Funktion designierter Regierender Bürgermeister von Berlin

Fraktionsvorsitzender der CDU im Abgeordnetenhaus Familie geschieden, drei Kinder Geburtsdatum 15. September 1972 Geburtsort Berlin-Spandau Ausbildung Versicherungskaufmann

Kai Wegner (CDU): Lebensgefährtin, Familie, Herkunft, und Ausbildung

Kai Wegner wurde am 15. September 1972 als Sohn einer Einzelhandelskauffrau und eines Bauarbeiters in Berlin-Spandau geboren und besuchte die Hans-Carossa-Oberschule im Spandauer Ortsteil Hakenfelde. Heute lebt er geschieden mit drei Kindern im selben Stadtteil. Seine Lebensgefährtin ist die Politikwissenschaftlerin Kathleen Kantar, die zeitweise Geschäftsführerin der Piraten-Fraktion in der Spandauer Bezirksverordnetenversammlung war und ab 2014 als Wegners Referentin arbeitete.

Von 1993 bis 1994 Wegner seinen Wehrdienst ab, um im Anschluss eine Ausbildung zum Versicherungskaufmann zu beginnen. Ab 1997 war er schließlich zwei Jahre lang als Vertriebsmitarbeiter in einem Versicherungsunternehmen tätig.

Name Kai Wegner Geburtsdatum 15. September 1972 Sternzeichen Jungfrau Amt Fraktionsvorsitzender der CDU, Landesvorsitzender der CDU Berlin Partei CDU Parteimitglied seit 1989 Familienstand Geschieden, drei Kinder Wohnort Berlin

Danach wurde er Projektleiter in der Öffentlichkeitsarbeit eines mittelständischen Bauunternehmens, bei dem er von 2001 bis 2002 der Geschäftsleitung angehörte. Von 2002 bis 2012 arbeitete Wegner als selbstständiger Unternehmensberater und war von 2017 bis 2020 als ehrenamtlicher Präsident des DLRG-Landesverbandes Berlin aktiv.

Kai Wegner: Politische Karriere – von der Jungen Union zum Regierenden Bürgermeister

Kai Wegner trat der CDU 1989 bei und wurde Teil der Jungen Union. Von 2005 bis 2021 war er Mitglied des Deutschen Bundestags. Seit November 2021 ist er Teil des Berliner Abgeordnetenhauses und seit September 2021 leitete er die CDU-Fraktion als Fraktionsvorsitzender.

Bei der Berlin-Wahl 2023 erreichte Wegner als CDU-Spitzenkandidat 28,2 Prozent der Stimmen und trug damit den Wahlsieg davon. Im Anschluss sondierte er sowohl mit den Grünen als auch mit der SPD. Die Gemeinsamkeiten mit den Sozialdemokraten überwogen, es folgten Koalitionsverhandlungen mit der SPD. Das Ergebnis stellten beide Parteien Anfang April vor - einen 135 Seiten langen Koalitionsvertrag mit dem Titel „Das Beste für Berlin“. CDU und SPD einigten sich auf eine Verkehrspolitik sowohl für Auto- als auch Radfahrende, eine Stärkung von Polizei und Justiz sowie eine umfassende Verwaltungsreform.

