Koalitionsvertrag Berlin: CDU und SPD präsentieren Ergebnisse

Der Koalitionsvertrag von CDU und SPD in Berlin steht

Auch die Ressortaufteilung ist offenbar klar

Kai Wegner (CDU) und Franziska Giffey präsentieren heute ihre Pläne zur Bildung einer schwarz-roten Koalition

Berlin. Sieben Wochen nach der Berlin-Wahl 2023 stellen CDU und SPD ihren Koalitionsvertrag vor. Die Koalitionsverhandlungen hatten gut drei Wochen gedauert und verliefen von außen betrachtet vergleichsweise harmonisch. Kai Wegner und Franziska Giffey sowie die Spitzen beider Parteien lobten zwischendurch immer wieder fast überschwänglich die aus ihrer Sicht gute und konstruktive Atmosphäre.

Welche Schwerpunkte will der neue schwarz-rote Senat setzen? Wie erfolgt die Ressortverteilung? Welche Reaktionen gibt es auf das neue Bündnis? Und nach welchem Fahrplan geht es jetzt weiter? Alle Informationen zur Regierungsbildung in Berlin finden Sie im Newsblog.

Koalitionsvertrag für Berlin: CDU-Generalsekretär betont Wirtschaftlichkeit der Pläne

11.42 Uhr: CDU-Generalsekretär Stefan Evers betont: "Bei all dem werden wir auch die Wirtschaftlichkeit beachten. Wir haben nicht die Taschenrechner aus dem Fenster geworfen, sondern mit spitzer Feder nachgerechnet. Das gilt insbesondere für das große Thema Sondervermögen Klimaschutz." Wie berichtet, hatten sich CDU und SPD auf ein Sondervermögen von zehn Milliarden Euro geeinigt.

Auf die Frage, woher das ganze Geld - neben Klimaschutz etwa für den Ankauf von 15.000 Wohnungen - kommen soll, antwortet SPD-Fraktionschef Raed Saleh: "über Kredite".

Koalitionsvertrag für Berlin: "Islam ist Teil dieser Stadt"

11.37 Uhr: SPD-Fraktionschef Raed Saleh weiter: "Wichtig ist mir der Kampf gegen Antisemitismus, aber auch gegen Islamfeindlichkeit. Ich bin froh, dass es gelungen ist, dies auch im Koalitionsvertrag zu verankern. Der Islam ist Teil dieser Stadt."

Koalitionsvertrag: Tempelhofer Feld am Rand "behutsam bebauen"

11.34 Uhr: "Wir wollen eine behutsame Bebauung am Rande des Tempelhofer Feldes", erklärte der Vorsitzende der SPD-Fraktion, Raed Saleh, weiter. Mit einem Wettbewerb sollen die besten Lösungen für die Bebauung nach sozialen Vorgaben erarbeitet werden. Die Berliner sollen danach auch die Chance bekommen, über das Vorhaben in Form eines erneuten Volksentscheids abzustimmen. Mehr zum Thema: Tempelhofer Feld - Diese Bebauung stellt sich SPD-Chef Raed Saleh vor

Raed Saleh: Berlin soll bezahlbar bleiben

11.31 Uhr: "Wir haben uns auf das Gute verständigt, darauf, es besser zu machen", erklärte der Vorsitzende der SPD-Fraktion, Raed Saleh. Das Wichtigste sei die Bezahlbarkeit der Stadt. "Niemand hier wünscht sich Verhältnisse wie London und Paris." Es dürfe nicht sein, dass Menschen aus der Stadt ziehen müssten, weil sie sich die Mieten in der Stadt nicht mehr leisten könnten. Deshalb sei ein Mietenkataster und eine Verschärfung des Zweckentfremdungsverbotsgesetzes vereinbart. Auch die Ausweitung der Milieuschutzgebiete sei verabredet.

Franziska Giffey: "Ein Vertrag, der zusammenführt"

11.21 Uhr: Die Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey rechtfertigte den Wechsel von einer rot-grün-roten Koalition zu einer gemeinsamen Landesregierung mit der CDU. "Wir haben uns für einen Wechsel entschieden, weil wir das Beste für Berlin wollen. Wir legen unseren Mitgliedern einen Vertrag vor, der mehr ist, als wir bislang hatten: einen Vertrag, der zusammenführt."

Präsentation des Koalitionsvertrags: Franziska Giffey ergreift das Wort.

Wegner: Mobilitätswende - aber nicht mit Verboten

11.14 Uhr: "Es gibt nicht den einen großen Hebel, sondern viele kleine Hebel", sagte Wegner. Es sei ein Koalitionsvertrag für alle Berliner, alt und jung, Innenstadt und Außenbezirke. "Wir wollen alle in den Blick nehmen und einen Aufbruch für die Stadt und Erneuerung.“

Die Koalition setze auf eine Mobilitätswende nicht mit Verboten, sondern mit Angeboten. Man wolle dafür sorgen, dass Menschen, die mit dem Auto unterwegs sind, das weiter tun können, sagte Wegner. "Wir wollen anpacken, nicht ideologisch, sondern pragmatisch", sagte Wegner zum Thema Mobilitätspolitik. Er verspricht mehr Schiene, will aber dafür sorgen, dass auch Autofahrer berücksichtigt werden.

Kai Wegner: Koalitionsverhandlungen "fair und auf Augenhöhe"

11.12 Uhr: „Das waren intensive 25 Tage“, sagte der designierte künftige Regierende Bürgermeister Kai Wegner. „Es gab nie die ganz langen Nachtsitzungen. Wir haben die Verhandlungen immer fair und auf Augenhöhe geführt. Natürlich wurde um bestimmte Themen gerungen. Aber was uns geleitet hat, waren Lösungen für die Stadt, was ist das Beste für Berlin.“ Der Name des Koalitionsvertrages habe sich daraus entwickelt.

Koalitionsverhandlungen in Berlin: Kritik an der Ressortverteilung

11 Uhr: Noch am Abend wurde erste Kritik an der Ressortverteilung laut. Die CDU erhalte mit der Senatskanzlei, Finanzen und Justiz drei Querschnittsressorts, kritisierte der SPD-Kreisvorsitzende von Tempelhof-Schöneberg Lars Rauchfuß. "Um in der Gesetzgebung noch jeden in den Koalitionsverhandlungen besprochenen Formelkompromiss einzuholen", sagte Rauchfuß. "Für diese Aufstellung flüchtet Franziska Giffey wegen Animositäten lieber aus dem Roten Rathaus - ich verstehe es nicht." Im Bezirk Tempelhof-Schöneberg zeichnet sich eine Zählgemeinschaft zwischen SPD, Grünen und Linken ab – die gleiche Konstellation wie in der bestehenden Landesregierung, die aller Voraussicht nach abgelöst wird.

Koalitionsvertrag für Berlin: "Dinge zum Besseren ändern"

10.57 Uhr: "CDU und SPD übernehmen gemeinsam Verantwortung für unsere Stadt und wollen sie gemeinsam mit den Berlinerinnen und Berlinern in einer fordernden Zeit weiter voranbringen. Unser Ziel ist dabei klar: Berlin bleibt Berlin", heißt es in der Präambel. "Aber wir wollen Dinge zum Besseren verändern. Wir verbinden die einzigartige Vielfalt der Stadt mit Chancen für alle. Wir schaffen neuen Zusammenhalt und mehr Gemeinsamkeit."

Koalitionsvertrag heißt "Das Beste für Berlin"

10.54 Uhr: CDU und SPD stellen ihren Koalitionsvertrag mit dem Titel "Das Beste für Berlin" im Rahel-Hirsch-Center des Berlin Institute of Health und der Charité vor. Der Koalitionsvertrag, den die beiden künftigen Regierungsparteien in den vergangenen drei Wochen ausgearbeitet haben, umfasst 136 Seiten. Er besteht aus einer Präambel und 25 Kapiteln.

