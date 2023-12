Berlin. Kai Wegner hat sich von seiner Lebensgefährtin getrennt. Der CDU-Politiker und die Politikwissenschaftlerin haben zwei Kinder.

Das Beziehungsaus des Regierenden Bürgermeisters von Berlin kam überraschend: „Kai Wegner und seine Lebensgefährtin haben sich vor einigen Monaten, im September dieses Jahres, getrennt“, teilte die Berliner Senatskanzlei am Freitag mit. „Sie werden weiterhin in Freundschaft verbunden bleiben, ihre Liebe und Sorge gilt den beiden gemeinsamen Kindern“, heißt es in der Erklärung weiter.

Zu Details wollte Wegners Sprecherin Christine Richter keine Auskunft geben: „Wir bitten zu akzeptieren, dass es aus Gründen der Wahrung der Privatsphäre der Familie keine weiteren Erklärungen geben wird.“

Mit der Ex-Frau „freundschaftlich verbunden“

Kai Wegner und seine Lebensgefährtin Kathleen Kantar haben zwei kleine Kinder, ein siebenjähriges Mädchen und einen zweijährigen Jungen. Wegner und Kantar lebten bislang mit ihren beiden Kindern im südlichen Spandauer Ortsteil Kladow. Auch zu seinem Sohn aus erster Ehe hat der Regierende Bürgermeister weiterhin regelmäßigen Kontakt. Familie, so betonte er noch im Februar, spiele eine Hauptrolle in seinem Leben. Er sei auch mit seiner früheren Ehefrau nach wie vor freundschaftlich verbunden. Wegner, der sich nach knapp elf Jahren Ehe 2015 scheiden ließ, hat noch einen Sohn mit seiner Ex-Frau.

In Spandau hatten sich Kantar und Wegner auch kennen und lieben gelernt. Die Politikwissenschaftlerin Kathleen Kantar, die zeitweise Geschäftsführerin der Piraten-Fraktion in der Spandauer Bezirksverordnetenversammlung war, arbeitete ab 2014 als Wegners Referentin.