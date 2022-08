Eisdielen Berlin: Geheimtipss und Kult-Läden - Hier gibt's das beste Eis Berlins

Berlin. Warum nur macht der Verzehr von Speiseeis so glücklich? Vielleicht, weil ein emotionaler und geschmacklicher Mix mit diesem Vergnügen verbunden ist. Eisgenuss bedeutet Kindheitserinnerungen, Jugenderlebnisse und neben bekannten auch immer neue Geschmackseskapaden.

Rund 160 Eisdielen versorgen Berlinerinnen und Berliner jeden Alters. Wir haben den Test gemacht, vorzugsweise kleinere Eisdielen ausprobiert, dort, wo es qualitativ hochwertiges und handwerklich produziertes Eis gibt - und maximal sechs Punkte vergeben: für Kugelgröße, Geschmack und Sortenvielfat.

Artigiani in Zehlendorf

Das Café Artigiani liegt nicht weit vom Schlachtensee entfernt.

Foto: rohm franz michael

Zwei Italiener aus Venetien haben sich der handwerklichen Eisherstellung verschrieben. Sie bieten in dem Café an einem kleinen Platz nahe der Breisgauer Straße eine Mischung aus Klassikern und Eis für Experimentierfreudige an. Da wären zum Beispiel Homemade Brownie, Prosecco mit Kiwi, geröstete Erdnuss mit hausgemachtem Karamell uns La Crema Artigiani (das ist Mascarpone mit Zitronen- und Orangenschalen). Oder die neueste Kreation: Olivenöl mit Rosmarin.

Adresse, Öffnungszeiten, Kontakt: Artigiani, Matterhornstraße 54, Zehlendorf, Tel. 0176-64 86 10 80, täglich 12-18.30 Uhr, Filiale Unter den Eichen 94b, Steglitz, artigiani-das-natuerliche-eis.de

Preis pro Kugel: 1,60 Euro

Größe der Kugel: 4/6 Punkten

Geschmack: 5/6 Punkten

Sortenvielfalt 4/6 Punkten

Highlights: Große Terrasse abseits der Straße, Holzlöffel.

Ice Scream You Scream in Schmargendorf

Das Ice Cream You Scream in Schmargendorf bietet Kaffee aus der Rösterei JoCaffè an.

Foto: rohm franz michael

Seit acht Jahren besteht die Eisdiele mit dem Namen eines Jazz-Standards an der Warnemünder Straße in Schmargendorf. 22 Sorten sind täglich im Angebot, aus über 120 möglichen Geschmacksrichtungen wählt der Eismacher Woche für Woche aus. Neben erfrischenden Mischungen wie Limette-Minze stehen herb-süße Sorten wie Mascarpone-Granatapfel oder Cheesecake-Erdbeer zur Auswahl. Toll: Walnusseis mit kleinen Nussstückchen.

Preis pro Kugel: 1,80 Euro

Größe der Kugel: 5/6 Punkten

Geschmack: 5/6 Punkten

Sortenvielfalt: 4/6 Punkten

Highlights: Kleine, pflanzenumrankte Terrasse, reichlich Kinderstühle, Kaffee aus der Rösterei JoCaffè drei Straßen weiter.

Adresse, Öffnungszeiten, Kontakt: Ice Scream You Scream, Warnemünder Straße 29, Schmargendorf, Tel. 0177-822 02 27, täglich 10-23 Uhr, über Facebook

Café Monheim in Wilmersdorf

Robert Gatschke, Chef vom vom Café Monheim, setzt auf „alte Wertarbeit“.

Foto: Franz Michael Rohm

Seit mehr als 90 Jahren wird in Berlins ältester Eisdiele Speiseeis verkauft. Unscheinbar blassgelb gestrichen, sitzen Gäste im schmalen Raum auf Rohrstühlen an kleinen Bistrotischen. Chef Robert Gatschke setzt auf „alte Wertarbeit“. Das bedeutet bei den Klassikern Vanille und dunkle Schokolade eine fein-cremige Konsistenz. Hier schmeckt das Eis nicht nicht zu süß. Das Sortiment umfasst rund 60 Sorten, ein gutes Dutzend findet sich täglich in der Vitrine. Auch Neues landet in der Waffel, etwa herb-süßes Earl Grey Eis.

Adresse, Öffnungszeiten, Kontakt: Café Monheim, Blissestraße 12, Wilmersdorf, Tel. 33 94 89 44, tgl. 10- 21 Uhr, eiscafe-monheim.de

Preis pro Kugel: 1,50 Euro

Größe der Kugel: 4/6 Punkten

Geschmack : 4/6 Punkten

Sortenvielfalt: 4/6 Punkten

Highlights: Wer mag, erhält statt eines Pappbechers einen Becher aus Waffelteig.

Berlin Homemade Icecream in Schöneberg

Auch im Berlin Homemade Icecream ist handwerkliche Herstellung ganz wichtig.

Foto: Franz Michael Rohm

Laufkundschaft sind hier Angestellte vom Kammergericht und Eis-Liebhaber aus der ganzen Stadt. In dem frisch renovierten Laden wird handwerkliche Herstellung groß geschrieben. Besitzer Michael Leipold betreibt das Geschäft seit drei Jahren auf hohem Niveau. Er röstet Pistazien und Mandeln, verwendet Madagaskar-Vanille, schärft Schoko-Splitter-Eis mit Chili, bietet zum Ende des Ramadan Baklava-Eis, und verkauft in der Farbe an Asphalt erinnerndes, herbes Eis von Schwarzem Sesam.

Adresse, Öffnungszeiten, Kontakt:Berlin Homemade Icecream, Elßholzstraße 10, Schöneberg, Tel. 33 95 53 03, täglich 12-20 Uhr, bei gutem Wetter länger, auf Instagram

Preis pro Kugel: 1,70 Euro

Größe der Kugel: 5/6 Kugel

Geschmack: 5/6 Kugel

Sortenvielfalt: 5/6 Kugel

Highlight: Kleine neapolitanische Gebäcke und Espresso für 1,30 Euro.

Berliner Genussmanufaktur in Lichterfelde-West

Die Terrasse der Genussmanufaktur ist ein Traum.

Foto: rohm franz michael

Der Standort am S-Bahnhof Lichterfelde-West war schon einmal eine Eisdiele, seit März diesen Jahres residiert dort ein neuer Betreiber, der die Produktionsstätte und die Eismacherin des vorherigen Besitzers übernommen hat. 18 Sorten stehen täglich zur Auswahl. Neben den Klassikern finden sich fantastisch schmeckende Exoten wie Ginger-Ninja mit Ingwer, Kurkuma, Banane und Mango, und Sternanis-Fenchel oder Papri-Suh, Paprika, Blutorange, Pumpernickel. Ein Traum ist die große, ruhige Südterrasse.

Adresse, Öffnungszeiten, Kontakt:Berliner Genussmanufaktur, Curtiusstraße 8, Lichterfelde-West, täglich 12-20 Uhr, genuss-berlin.de

Preis pro Kugel: 1,80 Euro

Größe der Kugel: 5/6 Punkte

Geschmack: 5/6 Punkte

Sortenvielfalt: 5/6 Punkte

Highlights; Die Kugeln kommen in veganen Waffeln aus eigener Herstellung oder in nachhaltigen Bechern, Löffel sind aus Maisstärke oder Holz.

Florida in Spandau

Hier werden noch die Vanilleschoten ausgeschabt: Die Eisdiele Floridaeis in Spandau ist gut besucht.

Foto: Sergej Glanze / FUNKE Foto Services

Der Berliner Platzhirsch verkauft auch über zahlreiche Supermärkte, aber an den zwei Standorten in Spandau schmeckt es am besten. Allein vier verschiedene Sorten Schoko sind im Angebot, davon eine vegan. Favorit ist Swiss Chocolate, aber auch Joghurt-Sanddorn, Pflaume oder Zimteis besitzen hohen Suchtfaktor. Die Qualität ist hervorragend. Vanilleschoten ausschaben, Schokostückchen herstellen, Mandeln brennen: Das alles geschieht in der Eis-Manufaktur, und die Resultate kann man sich köstlich auf der Zunge zergehen lassen.

Adresse, Öffnungszeiten, Kontakt:Florida, Klosterstraße 15 und Altstädter Ring 1, Spandau, Tel. 331 56 66, täglich 12-22 Uhr, floridaeis.de

Preis pro Kugel: 1,40 Euro

Größe der Kugel: 5/6 Punkte

Geschmack: 5/6 Punkte

Sortenvielfalt: 6/6 Punkte

Highlights: Holzlöffel zu den ökologisch korrekt hergestellten Pappbechern.

Jones in Schöneberg

Bei gutem Wetter bildet sich bei Jones in Schöneberg oft eine lange Schlange.

Foto: rohm franz michael

Wer eines der exzellentesten Eise der Stadt genießen will, braucht bei Jones Geduld. Zu sehr hat sich die fulminante Qualität herumgesprochen. Am Wochenende mit gutem Wetter ist die Schlange lang. Dafür gibt es bei der ehemaligen französischen Patissière des Jahres, Gabriella Jones, unfassbar aromatisches Eis wie Matcha-Grüner Tee, Karotte oder fulminant gutes Lakritz-Eis mit Karamell. Mehrere Sorten veganes Eis wie Zitrone-Minze oder Kirsche-Haselnuss sind auch zu haben. Wer 70 Cent drauflegt, bekommt eine frisch gebackene Eiswaffel.

Adresse, Öffnungszeiten, Kontakt:Jones, Goltzstraße 3, Schöneberg, Tel. 0171-833 57 80, tägl. 11-19 Uhr, joneseicecream.com

Preis pro Kugel: 2,20 Euro

Größe der Kugel: 5 Kugeln

Geschmack: 6 Kugeln

Sortenvielfalt: 6 Kugeln

Highlights: Die hausgebackenen Eiswaffeln (kosten extra), kleine Patisserie-Leckereien, ebenfalls hausgemacht.

Fräulein Frost in Neukölln

Bei Fräulein Frost in Neukölln schmeckt es Groß und Klein.

Foto: Reto Klar

Ursprünglich kommen Carsten Andörfer und Charlotte Pauly aus dem Theatermetier, doch dann haben sie ihre Leidenschaft für Eis zur Profession gemacht. Nicht weit vom Maybachufer am Landwehrkanal empfängt die liebevoll eingerichtete Nachbarschafts-Eisdiele Gäste. Rund ein Dutzend Milcheis-Sorten werden täglich mit Bio-Milch produziert, neben den bekannten Klassikern gibt es erfrischendes Quark-Sauerkirsch- und grandioses Pistazien-Eis. Bei Fruchteis zählt Birne zu den beliebten Sorten, genauso wie Gurke-Zitrone-Minze.

Adresse, Öffnungszeiten, Kontakt:Fräulein Frost, Friedelstraße 38, Neukölln, Tel. 95 59 55 21, täglich 12-19 Uhr, bei gutem Wetter länger, Filialen in Tempelhof und Friedenau, fräulein-frost.de

Preis pro Kugel: 1,60 bis 2 Euro

Größe der Kugel: 6/6 Punkten

Geschmack : 6/6 Punkten

Sortenvielfalt: 5/6 Punkten

Highlights: Essbare Löffel, Pfandbecher, fünf Soßen und vier Sorten Streusel.

Eisderix in Rixdorf

Eisderix am Rixdorfer Böhmischen Platz kreierte 2022 die Eissorte Cashew-Chili-Salz.

Foto: rohm franz michael

Seit fünf Jahren verkauft Eisderix in der Nähe des Neuköllner Böhmischen Platzes coole Eiskreationen. 18 Sorten sind täglich im Angebot, insgesamt rund 50 umfasst das Repertoire des Eismachers. Handwerklichkeit ist Trumpf. Neben den Favoriten Schoko, Vanille, Erdbeer und seit kurzem auch Mango kommen Exoten wie herbes Makadamia-Tonka-Bohne, Koko-Chai-Schokosplitter und Pecannuss-Ahornsirup in die Waffel. Kreation der Saison 2022: Cashew-Chili-Salz. Die Preise der variieren je nach Materialaufwand.

Adresse und Öffnungszeiten: Eisderix, Böhmische Straße 48, Rixdorf, über Instagram und Facebook, täglich 13-19, ab Juni 13-22 Uhr, eisderix.de

Preis pro Kugel: 1,50-1,90 Euro

Größe der Kugel: 6/6 Punkten

Geschmack: 5/6 Punkten

Sortenvielfalt: 4/6 Punkten

Highlights kleine Kugeln für Kinder kosten 1,10 Euro.

Esmeraldas in Schöneberg

Esmeralda Maldonado verkauft in Schöneberg exotisches Eissorten aus Peru.

Foto: rohm franz michael

Peruanische Früchte wie roter Mais (Chicha Morada), Papaya, Guave, Guanàbana oder Maracuja in Speiseeis-Form bietet Esmeralda Maldonado in ihrem kleinen Inca Café. Die ohne Milch hergestellten Kreationen aus Original-Zutaten sind ein herrlich fruchtiges Geschmackserlebnis und alle hausgemacht. Neu im Sortiment sind die Sorten Avocado-Gurke und Lucuma, eine Frucht, die als Superfood gilt und starke Eigensüße besitzt. Auch der Kaffee kommt aus Peru.

Adresse, Öffnungszeiten, Kontakt:Esmeraldas, Belziger Straße 44, Schöneberg, Tel. 0163-702 57 34, täglich 10-21 Uhr, über Facebook

Preis pro Kugel: 1,50 Euro

Größe der Kugel: 5/6 Punkte

Geschmack: 5/6 Punkte

Sortenvielfalt: 3/6 Punkte

Highlights Ruhige, geschützte kleine Südseitenterrasse, kleine peruanische Snacks.

Lecko Mio in Kreuzberg

Mitarbeiterin Madeline mit einem neue interpretierten Spaghetti-Eis bei Lecko Mio in Kreuzberg.

Foto: rohm franz michael

Eine zauberhafte Oase ist der mit viel Sinn für Innenarchitektur geschaffene Gastraum der kleinen Eisdiele. An den Wänden dominiert helles Pistaziengrün, auf einer lavendelfarbenen Bank kann Platz nehmen, wer nicht auf der Bürgersteigterrasse sitzen möchte. Nur natürliche Aromen verwenden Chefin Nadja und Eiskonditor Luciano für ihre köstlichen Sorten wie Erdnuss Schoko, Kokos Mandel oder Cheesecake. Klassiker der italienischen Eiskultur wie Affogato und Spaghetti-Eis werden neu interpretiert.

Adresse, Öffnungszeiten, Kontakt:Lecko Mio, Graefestraße 80, Kreuzberg, Tel. 01511-760 59 81, Di.-So. 13-20 Uhr, leckomio-gelateria.com

Preis pro Kugel: 1,80 Euro

Größe der Kugel: 5/6 Punkte

Geschmack: 5/6 Punkte

Sortenvielfalt; 4/6 Punkte

Highlights: Mehrweggläser 2 Euro Pfand, Kinderkugeln 1,40 Euro, Papierlöffel, hausgemachte Soßen wie Salzkaramell und Pistaziencreme.

Eissalon tanne B in Kreuzberg

Der Eissalon „Tanne B“ ist eine Kreuzberger Institution.

Foto: Promo

2004 begann Tanja Buchwald, daher der Name, hochwertiges, handwerklich hergestelltes Speiseeis direkt am Lausitzer Platz im Herzen von Kreuzberg zu produzieren. Mittlerweile führt ihr Bruder Sascha mit einem Partner den Laden. Nach wie vor stehen Frische und Qualität der verwendeten Zutaten im Fokus. Geboten wird eine gute Mischung aus Klassikern und innovativen Geschmacksexperimenten wie Lavendel, Lakritz oder Matcha. An Eisbechern sind die Allzeit-Favoriten von Spaghetti-Eis bis Banana-Split im Angebot.

Adresse, Öffnungszeiten, Kontakt:Eissalon Tanne B, Eisenbahnstraße 48, Kreuzberg, Tel. 69 56 78 11, täglich 9-22 Uhr, Filiale Bergmannstraße 15, Kreuzberg, gleiche Öffnungszeiten, tanneb.de

Preis pro Kugel: 1,80 Euro

Größe der Kugel: 5/6 Punkte

Geschmack: 5/6 Punkte

Sortenvielfalt: 3/6 Punkte

Highlights: Kinderkugel 1,20 Euro inkl. Streusel, ein halbes Dutzend vegane Eissorten. Pappbecher, Holzlöffel.

Don Gelato in Lichtenberg

Das Don Gelato hat eine Filiale in Schöneberg und eine in Lichtenberg.

Foto: Clara Andersen

Ein hochwertiges, leckeres Eis ohne künstliche Aromen und Farbstoffe herzustellen, das war die Vision von Vanessa Leschke und ihrer Schwiegermutter, als sie 2015 ihre erste eigene Eisdiele in Berlin eröffneten. Und die Idee scheint sich etabliert zu haben: Inzwischen gibt es zwei Filialen, eine in Schöneberg, wo das Eis täglich frisch produziert wird, und eine weitere in Lichtenberg. Von den über 90 Eissorten stehen täglich knapp 20 wechselnde Sorten in den Eisdielen zur Auswahl, darunter auch vegane Kreationen. Von Klassikern, wie Vanille und Schokolade über Fruchtsorbets wie Mango, Honigmelone und Orange bis hin zu außergewöhnlichem Gurkeneis oder weißer Schokolade mit Pistazie, ist für jeden etwas dabei.

Adresse, Öffnungszeiten, Kontakt:Don Gelato, Anton-Saefkow-Platz 12, Lichtenberg, Mo.-Fr., 13 bis 18 Uhr, Sbd.-So., 12 bis 18 Uhr, Kolonnenstraße 56, Schöneberg, Do.-So., 13 bis 19 Uhr, dongelato-berlin.de

Preis pro Kugel: 1,60 Euro

Größe der Kugel: 4/6 Punkte

Geschmack: 5/6 Punkte

Sortenvielfalt: 4/6 Punkte

Highlights: Neben dem Milch- und Sorbeteis, gibt es auch hervorragendes Softeis in verschiedenen Sorten, darunter sogar Pistazie.

Eis Michel in Marzahn-Hellersdorf

Co-Inhaber Michael Kasprik Vidal bedient Kundinnen im Eis Michel in Marzahn-Hellersdorf.

Foto: Amin Akhtar

Seit knapp 20 Jahren gibt es die kleine, traditionelle Eisdiele in Marzahn-Hellersdorf nun schon. Bei knapp 30 Sorten, die täglich wechseln, findet jeder, was das Herz begehrt. Darunter sind natürlich einige vegane Sorbet- Sorten, wie Mango, Heidelbeere und Waldbeere. Doch auch Schokoliebhaber werden nicht enttäuscht, denn außer den Standartsorten wie Schokolade und Haselnuss, gibt es viele außergewöhnliche Sorten, wie Rum-Krokant, Lakritze mit Schokostücken und Cappuccino mit Schokocrunch.

Adresse, Öffnungszeiten, Kontakt:Eis Michel, Oberfeldstraße 148, Marzahn-Hellersdorf, täglich 12 bis 21 Uhr, Di., 12-20 Uhr, eis-michel.edan.io

Preis pro Kugel: 1,40 Euro.

Größe der Kugel: 4/6 Punkte

Geschmack: 5/6 Punkte

Sortenvielfalt: 6/6 Punkte

Highlights: nette, ruhige Gegend mit Sitzgelegenheiten auf einer kleinen Terrasse

Süsse Sünde in Mitte

Bei Süße Sünde in Mitte ist die Laune gut und das Eis lecker.

Foto: Clara Andersen

Es ist ein wahres Familiengeheimnis: Das handgemachte Sorbet- und Milcheis der Familie Ritter. Aus regionalen Biozutaten, belgischer Schokolade, Honig aus der Region und besonders aromatischen Früchten stellen Jörg, Kathrin und Ansgar Ritter gemeinsam mit Eismacher Martin Miltzow ihr erstklassiges Eis in Schöneeiche bei Berlin her. „Gutes Eis kann man nur aus guten Zutaten herstellen“, lautet ihr Slogan. Neben Sorten, wie salzigem Sahnekaramell und Milchschokolade, gibt es auch exquisite Kreationen, wie Pistazie-Kürbiskernöl, Wassermelone-Minze und Orientalischen Sesam. Doch nicht nur die vielen Eissorten, die alle paar Wochen wechseln, sondern auch versc