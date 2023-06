Sternfahrt heute in Berlin: Route & Sperrungen – Die wichtigsten Infos

Auf 20 Routen fahren Tausende Radfahrer heute in Berlin zum Großen Stern. Auch auf Autobahnen kommt es zu Sperrungen. Alle Infos.

Berlin. Die Sternfahrt des Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Clubs (ADFC) in Berlin findet heute statt. Zehntausende Radfahrer aus der Region werden erwartet. Ziel der Fahrraddemo ist der Große Stern im Tiergarten. Das Motto der diesjährigen Sternfahrt lautet: "Alle aufs Rad!". Zentrale Forderung der Demo: bessere Bedingungen für den Radverkehr.

Ingesamt gibt es 20 verschiedene Routen. Die Strecken führen – mit Ausnahme der Kinderroute – auch über die Berliner Stadtautobahn A100 und die Avus (A115). Die Autobahnen werden für die Zeit der Sternfahrt gesperrt, im Bus- und Tram-Verkehr kommt es zu Einschränkungen. Autofahrern wird empfohlen heute die Berliner Innenstadt zu meiden. Wer in der City unterwegs sein will, sollte U-Bahn, S-Bahn oder das Fahrrad nutzen. Die Berliner Polizei ist mit Hunderten Beamten im Einsatz, um die Strecke abzusichern.

Sternfahrt Berlin 2023: Routen im Überblick

Bei der Fahrraddemo in Berlin starten die Radfahrer auf insgesamt 20 Routen. Alle haben das gleiche Ziel: der Große Stern im Tiergarten – und von dort weiter zum Umweltfestival der Grünen Liga am Brandenburger Tor. Die Treffpunkte befinden sich meist nahe Bahnhöfen. Generell empfiehlt der ADFC, etwa eine Viertelstunde vor Abfahrt am Treffpunkt zu sein.

Werder - Start um 9.45 Uhr

Brandenburg (Havel) - Start um 7.10 Uhr

Nauen - Start um 8.40 Uhr

Heiligensee - Start um 9.50 Uhr

Frohnau - Start um 9.30 Uhr

Jungfernheide - Start um 10.30 Uhr

Oranienburg - Start um 9 Uhr

Wandlitzsee - Start um 9 Uhr

Eberswalde - Start um 8 Uhr

Ahrensfelde - Start um 11 Uhr

Strausberg - Start um 8.30 Uhr

Fürstenwalde - Start um 8.45 Uhr

Königs Wusterhausen - Start um 10.30 Uhr

Zossen - Start um 9.50 Uhr

Bundesplatz - Start um 10.15 Uhr

Ludwigsfelde - Start um 9.45 Uhr

Potsdam-Rehbrücke - Start um 11.15 Uhr

Michendorf - Start um 10.15 Uhr

Familienroute/Kinderroute ab Jannowitzbrücke - Start um 13 Uhr

Familienroute/Kinderroute ab Heidelberger Platz - Start um 13 Uhr

Fahrraddemo 2023 in Berlin: Interaktive Karte der Sternfahrt

Einen interaktiven Routenplan mit allen Zeiten wurde vom Veranstalter zur Verfügung gestellt:

Darf man bei der Sternfahrt in Berlin mit dem Fahrrad auf der Autobahn fahren?

Ja. Die Autobahnabschnitte sind jedoch nur im Rahmen der Demonstration mit dem Fahrrad zu befahren. Ein Mitfahren ist möglich, wenn man zu einem der veröffentlichten Treffpunkte (die Anschlussstellen Spanische Allee, Oberlandstraße und Tempelhofer Damm) kommt und sich dort in die Demonstration einreiht.

Wann und wo werden die Autobahnen gesperrt?

Die Autobahnabschnitte der Avus (A115) und der Stadtautobahn (A100) sind voraussichtlich zwischen 11.45 Uhr und 15 Uhr für den Kfz-Verkehr gesperrt - aus Sicherheitsgründen in beiden Richtungen. Wenn viele Radfahrer an der Sternfahrt teilnehmen, kann die Sperrung auch länger dauern. Der Autobahnverkehr wird während der Sperrungen über Stadtstraßen abgeleitet.

A113/A100 Richtung Wedding (Nord) zwischen Späthstraße und Messedamm

A100/A113 Richtung Neukölln (Süd) zwischen Spandauer Damm und Späthstraße

A115 zwischen dem Autobahnkreuz Zehlendorf und dem Autobahndreieck Funkturm

Welche Sperrungen gibt es außerdem?

Mit Sperrungen und Einschränkungen ist stadtweit bereits ab dem Morgen, besonders aber ab ca. 11 Uhr im Umfeld folgender Straßen zu rechnen:

Königstraße (B1) – Potsdamer Chaussee – A115 (AVUS) – Messedamm – Kantstraße – Bismarckstraße – Ernst-Reuter-Platz – Straße des 17. Juni – Großer Stern

Grenzallee – Buschkrugallee – Silbersteinstraße – Oberlandstraße - A100 – Messedamm – Kantstraße – Bismarckstraße – Ernst-Reuter-Platz – Straße des 17. Juni – Großer Stern

Nach der Abfahrt von der Autobahn vereinigen sich sämtliche Gruppen für die letzte Strecke über Messedamm und B2/5 (Kaiserdamm – Bismarckstraße – Straße des 17. Juni). Auf diesem letzten Teilabschnitt wird in dem gesamten Zeitraum von 13.30 Uhr bis 15 Uhr voraussichtlich keine Querung möglich sein. Auch auf den anderen Streckenabschnitten wird während der Durchfahrt der Radfahrenden ein Überqueren der Fahrtstrecken sowohl mit Autos als auch für zu Fuß Gehende kurzzeitig nicht möglich sein.

Am Ziel der Sternfahrt, der Straße des 17. Juni, findet von 11 Uhr bis 19 Uhr das Umweltfestival statt. Für den Auf- und Abbau ist die Straße des 17. Juni zwischen Großer Stern und Brandenburger Tor, sowie die Ebertstraße zwischen Scheidemannstraße und Behrenstraße von 4 Uhr bis 24 gesperrt.

Radfahrer bei der Fahrrad-Sternfahrt in Berlin (Archivbild).

Zubringer-Touren zur Demonstration werden als geführte Radtouren ohne Polizei angeboten. Nur die Expressroute ab Frankfurt (Oder) ist Teil der angemeldeten Demonstration. Tour-Guides begleiten die Gruppe. Eine ausreichende Kondition und gute Beleuchtung für die Nachttouren wird vorausgesetzt. Für Versorgung unterwegs und Anreise sind die Teilnehmer selbst verantwortlich.

Leipzig: Nachttour startet um 0.45 Uhr

Nachttour startet um 0.45 Uhr Dessau: Nachttour startet um 4 Uhr, ab Hbf Dessau mit Fahrtgeschwindigkeit ca. 24 km/h

Nachttour startet um 4 Uhr, ab Hbf Dessau mit Fahrtgeschwindigkeit ca. 24 km/h Frankfurt (Oder): Expressroute startet um 6.45 Uhr, Fahrtgeschwindigkeit ca. 25 km/h.

Expressroute startet um 6.45 Uhr, Fahrtgeschwindigkeit ca. 25 km/h. Szczecin: Nachttour startet am Sa. um 21.30 Uhr

Nachttour startet am Sa. um 21.30 Uhr Osnabrück: Mehrtagestour startet Donnerstag, 9 Uhr.

Fahrrad-Sternfahrt in Berlin 2022 - die Bilder

Bei gutem Wetter tourte am Sonntag die ADFC-Sternfahrt. Sie ist alljährlich ein großes Ereignis, bei dem Groß und Klein unterwegs sind. Wir zeigen Bilder von verschiedenen Strecken. Foto: Jörg Krauthöfer / FFS

Seit dem Morgen fuhren Radfahrer auf 18 Strecken vom Stadtrand und aus Brandenburg zum Großen Stern. Foto: Jörg Krauthöfer / FFS

Die Teilnehmer fuhren auch über die für Autos gesperrte Autobahn-Teilstrecke Avus der A115. Foto: Fabian Sommer/dpa / dpa-Bildfunk

Der ADFC fordert damit die Umsetzung des Fahrradverkehrsplans. Foto: Fabian Sommer/dpa / dpa-Bildfunk

Für gewöhnlich sind bei der Tour viele Familien dabei. Foto: Fabian Sommer/dpa / dpa-Bildfunk



Wann kann man auch schon mal mit dem Fahrrad auf die Avus? Foto: Fabian Sommer/dpa / dpa-Bildfunk

Nach Schätzungen der Polizei beteiligten sich 15.000 Menschen, der Fahrradclub ADFC sprach von 30.000 Menschen. Foto: Fabian Sommer/dpa / dpa-Bildfunk

Der ADFC hat für die Demonstration rund 75.000 Menschen angemeldet. Foto: Fabian Sommer/dpa / dpa-Bildfunk

Die ADFC-Sternfahrt ist alljährlich ein großes Ereignis für Groß und Klein. Wir zeigen Bilder von verschiedenen Strecken. Foto: Jörg Krauthöfer / FFS

