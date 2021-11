Das müssen Sie zum Landesamt für Einwanderung wissen - Alle Infos

Seit 2020 heißt die frühere Ausländerbehörde am Friedrich-Krause-Ufer Landesamt für Einwanderung.

Fiktionsbescheinigung in Berlin: Alle Infos im Überblick

Es gibt immer wieder Fragen zu Dienstleistungen, Terminbuchung und Vorsprache beim Landesamt für Einwanderung (LEA), der Berliner Ausländerbehörde. Hier finden Sie Antworten zu den wichtigsten Themen rund um das Landesamt für Einwanderung (ehemals Ausländerbehörde Berlin).

Was ist das Berliner Landesamt für Einwanderung?

Mit rund 540 Beschäftigten ist das Landesamt für Einwanderung in Berlin die größte Ausländerbehörde Deutschlands. Als Behörde nimmt sie den Vollzug des Ausländerrechts in der Hauptstadt wahr. Zu ihren Aufgaben gehören unter anderem Einwanderung, Visa und Asylangelegenheiten, aber auch Kriminalitätsbekämpfung und Rückführung sowie zahlreiche weitere Aufgaben im Bereich des Ausländer- und Aufenthaltsrechts.

Organisation: Welche Abteilungen gibt es?

Die Behörde ist in sechs Abteilungen und 25 Referate gegliedert. Die Abteilungen gliedern sich in folgende Aufgabenbereiche:

Abteilung A – Asylangelegenheiten

Abteilung B – Besondere Aufgaben

Abteilung E – Einwanderung

Abteilung R – Kriminalitätsbekämpfung und Rückführung

Abteilung G – Grundsatz und Querschnitt

Abteilung P – Prozess und Service

Auf der Internetseite des Landesamtes für Einwanderung finden Sie ein Organigramm der zugeordneten Referate (pdf) zu den einzelnen Abteilungen als Download.

Welche Dienstleistungen bietet das Landesamt an?

Zu den wesentlichen Aufgaben zählen die Prüfung und Entscheidung über Anträge auf die Erteilung oder die Änderung von Aufenthaltsdokumenten sowie Aufenthaltstitel (Aufenthaltserlaubnis, Fiktionsbescheinigung, Niederlassungserlaubnis, Blaue Karte EU und weitere), Entscheidungen in Asylverfahren und Visa sowie Anträgen auf Erteilung von Erlaubnissen zur Ausübung von Beschäftigungen.

Hier finden Sie eine Übersicht aller von der Behörde angebotenen Dienstleistungen.

Ranking: Welche Dienste werden häufig gesucht?

Das Landesamt für Einwanderung hat eine Top 10 der von der Behörde angebotenen Dienstleistungen veröffentlicht. Auf dem jeweiligen Link gelangen Sie direkt zu dem entsprechenden Angebot auf der Interneseite der Behörde. Das ist das aktuelle Ranking der gefragtesten Dienstleistungen:

Welche Standorte gibt es in Berlin?

Das Landesamt für Einwanderung verfügt in Berlin über mehrere Standorte. Jeder Standort ist für bestimmte Angelegenheiten des Aufenthaltsrechts zuständig. Die beiden wichtigsten Standorte sind:

Standort Friedrich-Krause-Ufer: Hauptbüro in Berlin Standort Keplerstraße: Büro in Berlin-Charlottenburg (Fachkräfte und Ausbildung, Verlängerung von Schengen-Visa, Verpflichtungserklärungen)

Was wird im Hauptbüro am Friedrich-Krause-Ufer bearbeitet?

Am Hauptstandort am Friedrich-Krause-Ufer werden die meisten Anliegen bearbeitet. Insbesondere werden Aufenthaltserlaubnisse aus familiären oder humanitären Gründen, für Au-pairs, für Selbständige oder die Teilnahme an Freiwilligendiensten und Working-Holiday-Programmen erteilt. Zudem ist der Standort für die Erteilung von unbefristeten Aufenthaltstiteln zuständig.

Die Zuständigkeit des jeweiligen Referats richtet sich dabei nach der Staatsangehörigkeit. In den Referaten E1 bis E5 sind die Zuständigkeiten überwiegend nach Kontinenten oder Regionen zusammengefasst. Unabhängig von der Staatsangehörigkeit bestehen Zuständigkeiten an dem Standort für Personengruppen zur Ausreise Verpflichteter mit einer Duldung (Referate A 2, A 3 und A 4), auf das Land Berlin verteilte Asylbewerber mit einer Aufenthaltsgestattung (Referate A 2, A 3 und A 4) und unerlaubt Eingereiste (Referat R 1).

Das ist die Adresse:

Landesamt für Einwanderung

Friedrich-Krause-Ufer 24

13353 Berlin

E-Mail: abh@labo.berlin.de

Fax: +4930902694099

Telefon: 030/90269-0

Das sind die Öffnungszeiten:

Zur weiteren Eindämmung des Corona-Infektionsgeschehens findet die Bedienung bis auf weiteres grundsätzlich nur mit Termin statt.

Montag: 7:00 bis 14:00 Uhr

Dienstag: 7:00 bis 14:00 Uhr

Mittwoch: Nur mit Termin

Donnerstag: 9:00 bis 17:00 Uhr

Freitag: Nur mit Termin

Wie bekomme ich einen Termin?

Ab dem 8. November 2021 können bestimmte Personengruppen am Standort Friedrich-Krause-Ufer wieder ohne Termin zu den regulären Öffnungszeiten am Standort Friedrich-Krause-Ufer vorsprechen und es werden in bestimmten Referaten wieder Wartenummern ausgegeben.

Bitte informieren Sie sich vor einem Besuch zu den Details und den aktuellen Bestimmungen der einzelnen Abteilungen und Referate auf der Internetseite des Landesamtes für Einwanderung. Hier finden Sie die aktuellen Hinweise zum Standort am Friedrich-Krause-Ufer.

Kann man auch online einen Termin buchen?

Mit dem Landesamt für Einwanderung in Berlin können Sie auch online einen Termin vereinbaren. Dabei sollten Sie beachten, dass die Onlinetermine meist Monate im Voraus ausgebucht sind. Es ist daher ratsam, möglichst frühzeitig einen Termin zu buchen. Ausführliche Informationen zur aktuellen Terminsituation finden Sie auf den Internetseiten des Landesamts für Einwanderung.

Wie komme ich zum Hauptbüro am Friedrich-Krause-Ufer?

Der Standort befindet sich zentral im Ortsteil Moabit und ist gut mit den öffentlichen Verkehrsmitteln erreichbar. Fußläufig befindet sich der S-Bahnhof Westhafen (S41 und S42) sowie der U-Bahnhof Amrumer Straße (U9).

Wo erhalte ich weitere Informationen zum Hauptbüro?

Hier erhalten Sie weitere Informationen zum Büro des Landesamtes für Einwanderung am Standort Friedrich-Krause-Ufer 24.

Was wird am Standort Keplerstraße in Charlottenburg bearbeitet?

An diesem Standort werden Aufenthaltstitel zu besonderen Aufenthaltszwecken erteilt und verlängert. Dazu gehören Aufenthalte zur Ausbildung (Studium, Sprachkurs, Berufsausbildung), die Beschäftigung als Forscher, Wissenschaftler oder Lehrkraft, Au-pairs sowie Working-Holiday-Programme. Diese Außenstelle ist auch für Angelegenheiten der Aufenthaltstitel Blaue Karte EU und der Verlängerung von Schengen-Visa zuständig.

Die Referate B 1 und B2 sind zuständig für Aufenthaltstitel für Fachkräfte, Beschäftigte in Wissenschaft und Forschung, Studierende und Auszubildende sowie jeweils deren Familienangehörige. Das gilt insbesondere für Aufenthalte zur:

Beschäftigung als Fachkraft.

Weiterbildung, Qualifizierung und Anerkennung von ausländischen Berufsabschlüssen.

Ausbildung (Studium, Sprachkurs, Berufsausbildung).

Beschäftigung als Forscher, Wissenschaftler oder Lehrkraft und zum Schulbesuch (inkl. Sprachschüler und Austauschschüler).

In Ausnahmefällen werden hier Schengen-Visa kurzfristig verlängert, wenn besondere Gründe vorliegen (höhere Gewalt, humanitäre oder schwerwiegende persönliche Gründe).

Für Einreise-Visa bei kurzen Aufenthalten oder Visa bei bestimmten längeren Aufenthalten werden hier Verpflichtungserklärungen entgegengenommen.

Die Bedienung an diesem Standort findet ausschließlich mit Termin statt.

Das ist die Adresse:

Landesamt für Einwanderung

Keplerstraße 2

10589 Berlin

Fax: +493090269-4099

Telefon: 030/ 90269-4000

Die Postanschrift weicht von der Adresse des Standorts ab. Die Postanschrift beider Standorte lautet: Landesamt für Einwanderung, Friedrich-Krause-Ufer 24, 13353 Berlin.

Das sind die Öffnungszeiten:

Zur Eindämmung des Corona-Infektionsgeschehens findet die Bedienung nur mit Termin statt.

Montag bis Freitag: Nur mit Termin

Für Montag und Dienstag werden täglich kurzfristig Termine in der Online-Terminvereinbarung freigeschaltet. Darüber hinaus werden ab Juni 2021 immer am Mittwochnachmittag hunderte Express-Termine für eine Vorsprache am nächsten Tag freigeschaltet.

Wie komme ich zum Standort Keplerstraße?

Der Standort Keplerstraße liegt in Charlottenburg und ist mit öffentlichen Verkehrsmitteln am besten mit der U-Bahn (U7, Bahnhof Mierendorffplatz) oder dem Bus M27 (Haltestelle Keplerstraße) zu erreichen.

Wo erhalte ich weitere Informationen zum Standort Keplerstraße?

Hier erhalten Sie weitere Informationen zum Büro des Landesamtes für Einwanderung am Standort Keplerstraße 2.

Bietet das Landesamt für Einwanderung auch eine Beratung an?

Das Landesamt für Einwanderung hat einen Beratungsservice. Sie haben beispielsweise Fragen zu Ihrem Visumsverfahren, zu Ihrer Erwerbstätigkeit oder Ihrem Studium, zum Familiennachzug, zum Asylverfahren oder zum Erhalt Ihrer Niederlassungserlaubnis? Dann ist der Beratungsservice ein geeigneter Anlaufpunkt.

Der Service wird derzeit vorrangig telefonisch (unter der Telefonnummer 030-90269-4407 und 030-90269–4408 montags, dienstags und donnerstags von 9 bis 15 Uhr und mittwochs und freitags von 9 bis 12 Uhr), per E-Mail (beratung@lea.berlin.de) oder Post (Landesamt für Einwanderung Beratungsservice im Landesamt für Einwanderung (Referat P 2), Friedrich-Krause-Ufer 24, 13353 Berlin) angeboten. Eine persönliche Beratung vor Ort ist nach vorheriger Terminvereinbarung möglich.

Wo erhält man weitere Informationen?

Auf dem Hauptstadtportal im Bereich Landesamt für Einwanderung.

