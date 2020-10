Corona-Inzidenz in Berlin: Die aktuellen Zahlen für die Bezirke

Die Zahl der Neuinfektionen mit dem Coronavirus in Deutschland ist erstmals seit Beginn der Pandemie auf mehr als 10.000 verzeichnete Fälle binnen eines Tages gestiegen. Das Robert-Koch-Institut bezeichnet die Lage als "sehr ernst".

Neuer Höchstwert bei Zahl der Corona-Neuinfektionen in Deutschland

Das Robert-Koch-Institut stuft nun ganz Berlin als Risikogebiet ein. Die Inzidenz-Werte der Berliner Bezirke in der Übersicht.

Corona-Pandemie Berlin gilt als Risikogebiet - die Werte in den Bezirken

Das Coronavirus ist in Berlin wieder stark auf dem Vormarsch.

ist in Berlin wieder stark auf dem Vormarsch. Die 7-Tage-Inzidenz steigt in Berlin weiter. Mittlerweile gilt die ganze Hauptstadt als Corona-Risikogebiet.

steigt in Berlin weiter. Mittlerweile gilt die ganze Hauptstadt als Corona-Risikogebiet. Die 7-Tage-Inzidenz kennzeichnet die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen.

pro 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen. Die höchsten Inzidenzwerte gibt es aktuell in Neukölln, Mitte, Friedrichshain-Kreuzberg, Tempelhof-Schöneberg, Charlottenburg-Wilmersdorf und Reinickendorf (Stand: 26. Oktober 2020).

Berlin. Berlin gilt nach den Kriterien des Robert-Koch-Instituts als Risikogebiet. Dadurch kommt es zu Reisebeschränkungen für Berliner in anderen Bundesländern.

Die Berliner Morgenpost meldet an dieser Stelle täglich die aktuellen Werte, die vom Robert-Koch-Institut (RKI) und von der Berliner Gesundheitsverwaltung veröffentlicht werden. Das RKI veröffentlicht die Fallzahlen täglich am frühen Morgen. Am Abend folgen dann die Zahlen der Berliner Gesundheitsverwaltung.

Bei der Übermittlung der Fälle von den Gesundheitsämtern über die zuständigen Landesbehörden bis ans RKI kann es zu einem Melde- und Übermittlungsverzug von einigen Tagen kommen.

Risikogebiete, Inzidenzen, Reise-Einschränkungen - lesen Sie auch:

Robert-Koch-Institut (RKI) - die 7-Tage-Inzidenzen in Berlins Bezirken (Stand: 26. Oktober, 0 Uhr):

Neukölln 210,5

Mitte 207,3

Friedrichshain-Kreuzberg 172,3

Tempelhof-Schöneberg 164,7

Reinickendorf 130,9

Charlottenburg-Wilmersdorf 117,8

Steglitz-Zehlendorf: 91,7

Spandau 89,1

Lichtenberg 83,1

Pankow 61,8

Treptow-Köpenick 61,5

Einzig Marzahn-Hellersdorf liegt mit 47,2 noch unter der kritischen Marke von 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern in den vergangenen sieben Tagen.

Der berlinweite Wert beträgt 122,61 (Stand: 26. Oktober)

Hier gelangen Sie zum Covid-19-Dashboard des Robert-Koch-Instituts.

Berlins Corona-Hotspots laut Gesundheitsverwaltung - die 7-Tage-Inzidenzen (Stand: 26. Oktober):

Neukölln 290,7

Mitte 201,7

Friedrichshain-Kreuzberg 168,7

Tempelhof-Schöneberg 160,1

Reinickendorf 128,4

Charlottenburg-Wilmersdorf 119,9

Spandau 107,3

Steglitz-Zehlendorf 98,0

Pankow 70,6

Treptow-Köpenick 63,9

Lichtenberg 82,6

Marzahn-Hellersdorf 55,9

Der berlinweite Wert beträgt 131,8.

Hier gelangen Sie zum Corona-Lagebericht der Berliner Gesundheitsverwaltung.

Alle Nachrichten zum Coronavirus in Berlin, Deutschland und der Welt: Die wichtigsten Fragen und Antworten zum Coronavirus in Berlin haben wir hier für Sie zusammengetragen. In unserem Newsblog berichten wir über die aktuellen Corona-Entwicklungen in Berlin und Brandenburg. Die deutschlandweiten und internationalen Coronavirus-News können Sie hier lesen. Corona-Hotspots: Die 7-Tage-Inzidenz liegt in mehreren Bezirken und für ganz Berlin über dem kritischen Wert von 50. Hier erfahren Sie täglich die aktuellen Werte des RKI und der Senatsgesundheitsverwaltung. Einen Überblick über alle Corona-Risikogebiete in Deutschland bekommen Sie hier. Diese Regeln gelten für Corona-Hotspots in Deutschland. Zudem zeigen wir in einer interaktiven Karte, wie sich das Coronavirus in Berlin, Deutschland, Europa und der Welt ausbreitet.

Corona-Pandemie – mehr zum Thema