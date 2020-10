Verstöße gegen Corona-Auflagen: Pankow kassiert 22.000 Euro

Berlin. Verstöße gegen Maskenpflicht und Abstandsregeln, fehlerhafte Gästelisten, illegale Partys: Pankows Ordnungsamt hat von Beginn der Pandemie bis Ende September 700 Verstöße gegen die geltende Corona-Verordnung registriert. Daraus ergaben sich laut Mitteilung des Bezirksamts Bußgeldforderungen in Höhe von 22.000 Euro. Einen Schwerpunkteinsatz mit zahlreichen Beanstandungen bei Gaststätten-Gewerbe, Einzelhandelsgeschäften, Friseurbetrieben und Nagelstudios gab es nun in Prenzlauer Berg.

Schwerpunkt der Corona-Kontrolle in Kollwitzkiez

Am vergangenen Wochenende hätten 32 Überprüfungen im Bereich Kollwitzplatz und Wasserturm stattgefunden, erklärt Ordnungsstadtrat Daniel Krüger (für AfD). Dort seien 23 Gaststättenbetriebe überprüft und auf Mängel hingewiesen worden.

Nicht alle ließen sich von der Ermahnung beeindrucken. Am nächsten Tag musste das Ordnungsamt bei seinen Nachkontrollen in vier Fällen Bußgeldverfahren eröffnen. Sowohl Gewerbetreibende als auch Kunden sollen die Vorgaben besser beachten, mahnt Krüger. Weitere Schwerpunktkontrollen in Pankow finden an den kommenden Wochenenden statt. Dabei bekommen die Streifen des Bezirks auch Unterstützung durch die Polizei.

Alle Nachrichten zum Coronavirus in Berlin, Deutschland und der Welt: Die wichtigsten Fragen und Antworten zum Coronavirus in Berlin haben wir hier für Sie zusammengetragen. In unserem Newsblog berichten wir über die aktuellen Corona-Entwicklungen in Berlin und Brandenburg. Die deutschlandweiten und internationalen Coronavirus-News können Sie hier lesen. Zudem zeigen wir in einer interaktiven Karte, wie sich das Coronavirus in Berlin, Deutschland, Europa und der Welt ausbreitet.