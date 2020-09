S-Bahn fährt ab 26. Oktober zum BER

Schönefeld. S-Bahn-Kunden können Ende Oktober schon vor der Eröffnung des neuen Hauptstadtflughafens zum BER fahren. Mit der Linie S9 werde der Betrieb zum Bahnhof unter dem neuen Terminal am 26. Oktober aufgenommen - fünf Tage bevor die ersten Passagiere im BER ankommen. Wie der Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg am Dienstag mitteilte, sollen die Züge die Menschen zu ihren Arbeitsplätzen am Flughafen bringen. Vom 29. Oktober an fahre auch die S45 als zweite Flughafen-S-Bahn den neuen Bahnhof an. Wer zum alten Schönefelder Terminal möchte, das als Terminal 5 Teil des BER wird, steigt eine Station früher aus. Für beide Ziele gilt: Die Fahrkarte muss den Tarifbereich C einschließen.

( dpa )