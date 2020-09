300 Berliner Taxis können statt am Flughafen Tegel künftig am neuen BER auf Reisende warten.

Hauptstadtflughafen Berliner Taxis erhalten Laderecht am BER

Berlin. Am künftigen Hauptstadtflughafen BER erhalten auch Berliner Taxis ein Laderecht. Darauf haben sich das Land Berlin und der Landkreis Dahme-Spreewald in einer verständigt wie die Senatsverkehrsverwaltung mitteilte. Demnach dürfen je 300 Taxis aus Berlin und dem Landkreis künftig auf Fluggäste am Airport warten.