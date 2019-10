Konzert: Dieter Bohlen live in Berlin 2019 - Was Fans wissen müssen

Dieter Bohlen wird am 2. November in Berlin spielen

Dieter Bohlen spielt am 2. November 2019 ein Konzert in Berlin. Alle Infos zum Konzert, Tickets & Show.

Mercedes-Benz Arena Dieter Bohlen live in Berlin 2019 - Was Fans wissen müssen

Nachdem das "MEGA Open Air" auf der Zitadelle Spandau im August 2019 innerhalb weniger Tage restlos ausverkauft war, will es der Pop-Titan richtig wissen und geht auf Tour mit Stationen in Leipzig, Hamburg, Mannheim, Berlin, Dortmund und München. Am 2. November wird Bohlen in der Hauptstadt für seine Fans erneut die größten Hits von Modern Talking, Blue System, DSDS und vielen mehr, die aus seiner Feder stammen, zum Besten geben.

Was können Besucher erwarten?

Entertainment, freche Sprüche und jede Menge Nr. 1 Hits: Zusammen mit einer achtköpfiger Band wird Bohlen auf der Bühne eine Auswahl der großen Hits von Modern Talking und Blue System wie „You’re My Heart You’re My Soul“ oder „Brother Louie“ präsentieren. Neben den musikalischen Meisterwerken, die einen Rückblick auf 35 Jahre Dieter Bohlen bieten, hält Deutschlands erfolgreichster Produzent aber auch jede Menge Anekdoten parat.

Hier finden Sie eine Kritik seines Auftritts in der Zitadelle Spandau im August.

Wo wird Dieter Bohlen in Berlin auftreten?

Die Show finden in der Mercedes-Benz Arena (Mercedes-Benz Arena, Mercedes-Platz 1, 10243 Berlin) statt.

Gibt es noch Tickets für die Show?

Ja, für das Berlin-Konzert von Dieter Bohlen sind noch Karten erhältlich. Fans sollten sich allerdings beeilen. Die Tickets sind auf der Internetseite der Veranstalter im Vorverkauf (ab 59,50 Euro zzgl. Gebühren) erhältlich.

Wann startet das Konzert von Dieter Bohlen?

Der Einlass startet am Sonnabend (2. November) um 18.00 Uhr. Das Konzert beginnt gegen 20.00 Uhr.

Foto: Ulrich Perrey / dpa

Welche Songs wird Dieter Bohlen in in Berlin spielen?

Natürlich kann die Setlist bei ihrem Konzert in der Mercedes-Benz Arena davon abweichen, aber diese Songs spielte Bohlen bei seinem Konzert am 5. Oktober in Mannheim:

You Can Win If You Want Love Me on the Rocks Call My Name Don't Believe Geronimo's Cadillac Mamacita Now or Never You Are Not Alone Win the Race My Bed Is Too Big Midnight Lady Magic Symphony Du kannst noch nicht mal richtig lügen / Noch In 100.000 Jahren / Für Dich / Mein Herz Meeganer Take Me Tonight We Have a Dream TV Makes the Superstar Atlantis Is Calling (S.O.S. for Love) Cheri Cheri Lady Brother Louie You're My Heart, You're My Soul

Zugabe:

You Can Win If You Want / Atlantis Is Calling (S.O.S for Love) / Cheri Cheri Lady / Brother Louie / You're My Heart, You're My Soul We Have a Dream

Wie komme ich zur Mercedes-Benz Arena?

Die Mercedes-Benz Arena ist gut mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu erreichen. Am Bahnhof Warschauer Straße halten neben den S-Bahn-Linien S3, S5, S7, S75 und S9 und der U-Bahn-Linie U1 auch Busse der Linien 347 und N1 sowie die Tram-Linien M10 und M13. Der Bahnhof ist durch eine Fußgängerbrücke direkt mit der Mercedes-Benz Arena verbunden. Für Autofahrer befindet sich an der Helen-Ernst-Straße auf der westlichen Seite der Arena ein Parkhaus. Die Verkehrsinformationszentrale (VIZ) weist darauf hin, dass im Bereich Mühlenstraße, Warschauer Straße, Oberbaumbrücke und Stralauer Allee ein erhöhtes Verkehrsaufkommen erwartet werde.

Was muss ich beim Einlass beachten?

Für Veranstaltungen in der Mercedes-Benz Arena gelten neue Taschenregelungen: Hierzu heißt es von Seiten der Veranstalter: "Zur Erhöhung der Sicherheit dürfen Besucher ab sofort keine Taschen oder Rucksäcke mehr in die Mercedes-Benz Arena mitnehmen." Das Verbot betrifft Taschen und Rucksäcke, aber auch Beutel und Plastiktüten, deren größte Seite größer als das Format "DIN A4" (21 x 29 cm) ist.

Hier finden Sie weitere Informationen und Hinweise zu den Einlassbestimmungen der Mercedes-Benz Arena.

Dieter Bohlen live in der Mercedes-Benz Arena, Samstag, 2. November 2019, Einlass gegen 18.00 Uhr, Konzertbeginn gegen 20.00 Uhr, Mercedes-Benz Arena, Mercedes-Platz 1, 10243 Berlin.