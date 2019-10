Tangerine Dream – Elektronische Klangkunst vom Feinsten

Ein leichtes Vibrieren zeugt davon, dass die ungeheuer tiefen Subbass-Töne kurz vor dem Frequenzbereich liegen, in dem man sie fast nicht mehr hören, sondern nur noch wahrnehmen kann. Noch aber durchdringen sie akustisch jeden Winkel, spürt man sie in jeder Körperzelle.

Sie finden sich in allen Tracks von Tangerine Dream an diesem Abend und sind live ein echtes Erlebnis beim ausverkauften Konzert in der Passionskirche am Marheinekeplatz. Die Elektronik-Pioniere sind auf „Random Revision Tour“. Allerdings ohne Gründer und Mastermind Edgar Froese, der 2015 starb. Er selbst sagte einmal: „Es gibt keinen Tod, sondern nur einen Wechsel der kosmischen Adresse.“

Tangerine Dream avancierte neben Kraftwerk zu Wegbereitern elektronischer Musik

Was gut zu Konzept und Titel des letzten Albums passt, an dem er vor seinem Tod arbeitete: „Quantum Gate“ erschien 2017, pünktlich zum 50. Jahrestag der Gründung von Tangerine Dream. In den Anfangstagen 1967 frönte die Band zunächst noch dem Krautrock, bevor sie sich epischen Instrumental-Tracks zuwandte. Tangerine Dream avancierte neben dem Düsseldorfer Mensch-Maschine-Kollektiv Kraftwerk zu den Wegbereitern elektronischer Musik. Wobei die Band hierzulande nicht so verehrt wurden wie im Rest der Welt.

Viele im Publikum dürften Tangerine Dream noch aus der Hochzeit in den Siebzigern kennen. Aber es gibt auch junge Zuschauer. Kaum jemanden interessiert es hier, dass nach Froeses Tod kein Originalmitglied mehr dabei ist. In musikalischen Fachzeitschriften und im Internet wird unterdessen immer noch darüber diskutiert, obwohl der Fortbestand von Tangerine Dream mit dem aktuellen, jungen Line Up Froeses ausdrücklicher Wunsch war.

„Quantum Gate“ ist ein Gesamtkunstwerk

Froeses Co-Komponist Thorsten Quaeschning, Ulrich Schnauss und die japanische Violinistin und Cellistin Hoshiko Yamane haben aus Froeses hinterlassenem Material einen großen Wurf mit „Quantum Gate“ geformt. Es ist das erfolgreichste Album der Band seit 1987. Live ist es ein Gesamtkunstwerk aus fantastischen Soundlandschaften und einer ausgeklügelten Lightshow. Die Tracks fließen dabei fast nahtlos ineinander. Wirken wie ein gigantischer, transzendenter Trip durchs Weltall.

Tangerine Dream selbst treten ohne ein einziges Wort auf und nach rund neunzig Minuten wieder ab. Dazwischen zelebriert das Trio nebst Tonmeister elektronische Klangkunst vom Feinsten. Auf der Bühne steht dafür neben Synthesizern auch haufenweise elektronisches Equipment. Laptops und natürlich Sequenzer. Was man eben so braucht, um stimmungsvolle Klangteppiche effektvoll zu weben. Die sind mal technoid, mal hypnotisch. Immer aber so spannungsvoll, dass man ihnen atemlos folgt.

Tangerine Dream 2.0 werden zu recht gefeiert

Binäre Codes rieseln dazu wie weiland in „Matrix“ über die Leinwand. Linien und geometrische Gebilde, spinnenwebfein, wechseln sich zudem ab. Zum Schluss sind einige organische Formen zu sehen. Auch das passt zum Albumkonzept von „Quantum Gate“, das Quantenphysik und Philosophie musikalisch vereinen will. Man kann das Konzept aber auch getrost links liegen lassen und die Musik einfach nur genießen. Tangerine Dream 2.0 werden nach dem Konzert zu recht gefeiert.